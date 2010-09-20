206 شعبه حل اختلاف در گلستان فعالیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد جعفری صبح دوشنبه در نشست این شورا از ساماندهی بایگانی های راکد شورای حل اختلاف استان خبر داد و گفت: از این پس پرونده های مختومه برای بایگانی به بایگانی راکد سپرده می شوند.

وی افزود: ایجاد فضا برای پرونده های ورودی جدید به شعب و نگهداری اصولی از پرونده ها به منظور دسترسی مجدد در صورت نیاز از اهداف ساماندهی بایگانی راکد شورای حل اختلاف در گلستان است.

وی گفت: با جمع آوری پرونده های مختومه ی سال های قبل مقدمات الکترونیکی کردن بایگانی راکد پرونده های شورا نیز در استان فراهم می شود.

وی افزود: با الکترونیکی شدن پرونده ها امکان دسترسی راحت تر به سابقه ی دعاوی فراهم می شود.

وی به مختومه شدن سالانه بیش از 100 هزار پرونده در شعب شورای حل اختلاف پس از بررسی اشاره کرد و گفت: این پرونده ها باید به بایگانی راکد منتقل شود.

به گفته وی، نبود فضای مناسب مهمترین علت بایگانی نشدن پرونده های مختومه در سالهای گذشته بوده است.

شورای حل اختلاف از سال 1381 با تشکیل دو شعبه در گلستان همزمان با سراسر کشور کار خود را آغاز کرد.