استخدام 450 نفر در آموزش و پرورش خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حمیدرضا وردی صبح دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان، به استخدام 40 هزار نفر در آموزش و پرورش کشور اشاره کرد و افزود: 450 نفر در آموزش و پرورش استان استخدام می‌ شوند.

وی به استخدام 130 نفر از خانواده شهدا و جانبازان بالای 75 درصد در آموزش و پرورش اشاره کرد و بیان داشت: بزرگ‌ترین و بیشترین استخدام خانواده شهدا طبق ضوابط و مقررات در آموزش و پرورش انجام شده است.

وردی همچنین با اشاره به وضعیت حق التدریسی ها، عنوان کرد: استخدام 450 نفر با موضوع حق التدریسی ها متفاوت است و از بین افراد حق التدریسی هم که دارای مدارک دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس یا بالاتر هستند به ترتیب با سابقه هفت، پنج و چهار سال خدمت به استخدام آموزش و پرورش درمی آیند.

وردی همچنین به وضعیت بودجه مدارس شبانه روزی استان اشاره کرد و ادامه داد: بودجه مدارس شبانه روزی خراسان جنوبی برگشت داده نشده بلکه این بودجه صرف خرید امکانات لازم برای مدارس شبانه روزی شده است.

به گفته وی مدارس در آموزش و پرورش نیازمند ارتباط با مجموعه حوزه و روحانیان هستند و در مجموعه حوزه آسیب‌های اجتماعی کمتری دیده می‌ شود.

وردی با اشاره دستاوردهای سفرهای هیئت دولت به استان، خاطر نشان کرد: برای تبدیل باغ نوفرست به تالار ازدواج فرهنگیان و فرزندانشان 200 میلیون تومان در شورای برنامه ‌ریزی استان اعتبار اختصاص یافته است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در پایان ایجاد دو استخر سرپوشیده، 100 نمازخانه در مناطق مختلف استان و 20 سالن ورزشی را از دستاوردهای سفر ذکر کرد و یادآور شد: 200 میلیون تومان اعتبار برای شش طرح در سال جاری ابلاغ شده است.