33 پروژه آموزشی در استان کردستان افتتاح می شود

خسرو ساکی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته توسط اداره کل آموزش و پرورش و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کردستان، تعداد 33 پروژه آموزشی و تربیتی، همزمان با بازگشایی مدارس در استان افتتاح می شود.
وی ادامه داد: با بهره برداری از این تعداد پروژه آموزشی در سطح استان کردستان، تعداد 134 کلاس درس با بیش از 27 هزار و 429 متر مربع فضای آموزشی به فضاهای فعلی این استان افزوده خواهد شد و بخشی از نیازهای آموزش و پرورش استان کردستان در این بخش تامین می شود.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان بیان داشت: برای ساخت و بهره برداری از 33 پروژه آموزشی و پرورشی در استان کردستان اعتباری بالغ بر 34 میلیارد و 46 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی و استانی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان هزینه شده است.
ساکی افزود: از تعداد 33 پروژه آموزشی و پرورشی قابل افتتاح در آستانه بازگشایی مدارس در استان کردستان، تعداد 19 باب پروژه آموزشی شامل مدرسه ابتدایی، راهنمایی و متوسطه، هشت باب سالن چند منظوره، پنج باب پروژه فرهنگی، رفاهی و مذهبی و یک باب نیز سالن ورزشی اختصاصی است.
وی با اشاره به گستره استانی پروژه های قابل افتتاح عنوان کرد: از تعداد 33 تعداد پروژه، هشت پروژه در شهرستان سنندج، سه پروژه در مریوان، شش پروژه در دهگلان، چهار پروژه در قروه، پنج پروژه در کامیاران، یک پروژه در بیجار، چهار پروژه در سقز، یک پروژه در بانه و یک پروژه نیز در دیواندره به بهره برداری خواهد رسید.
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