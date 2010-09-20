33 پروژه آموزشی در استان کردستان افتتاح می شود

خسرو ساکی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته توسط اداره کل آموزش و پرورش و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کردستان، تعداد 33 پروژه آموزشی و تربیتی، همزمان با بازگشایی مدارس در استان افتتاح می شود.

وی ادامه داد: با بهره برداری از این تعداد پروژه آموزشی در سطح استان کردستان، تعداد 134 کلاس درس با بیش از 27 هزار و 429 متر مربع فضای آموزشی به فضاهای فعلی این استان افزوده خواهد شد و بخشی از نیازهای آموزش و پرورش استان کردستان در این بخش تامین می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان بیان داشت: برای ساخت و بهره برداری از 33 پروژه آموزشی و پرورشی در استان کردستان اعتباری بالغ بر 34 میلیارد و 46 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی و استانی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان هزینه شده است.

ساکی افزود: از تعداد 33 پروژه آموزشی و پرورشی قابل افتتاح در آستانه بازگشایی مدارس در استان کردستان، تعداد 19 باب پروژه آموزشی شامل مدرسه ابتدایی، راهنمایی و متوسطه، هشت باب سالن چند منظوره، پنج باب پروژه فرهنگی، رفاهی و مذهبی و یک باب نیز سالن ورزشی اختصاصی است.