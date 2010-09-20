پلیس راهنمایی و رانندگی برای ساخت بازی های رایانه ای اعلام آمادگی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسکندر مومنی یکی از اقدامات صورت گرفته در پلیس راهنمایی و رانندگی کشور در سال های اخیر را بحث توجه به بازی های رایانه ای بیان کرد و افزود: در این باره نهادهای مختلف نیز به پلیس کمک کرده‌اند اما هنوز آن طوری که باید از قابلیت بازی های رایانه‌ای در نهادینه کردن قوانین راهنمایی و رانندگی در بین قشر کودک و نوجوان استفاده نشده است.

وی افزود: به منظور بهره گیری بیشتر و مفید‌تر از بازی‌های رایانه‌ای در امر ترویج و نهادینه کردن قوانین راهنمایی و رانندگی میان قشر جوان، نیازمند همکاری و تعامل بیشتر با بنیاد ملی بازی های رایانه ای هستیم. رییس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور تصریح کرد: با توجه به اینکه در بازی‌های رایانه‌ای، خود فرد کنترل بازی را در دست دارد و به عبارتی به طور مستقیم در بازی دخیل است، ساخت بازی‌هایی که این قوانین را آموزش دهند، در آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی بسیار موثر خواهد بود.

سردار مومنی گفت: با توجه به اینکه بنیاد ملی بازی های رایانه ای متولی بازی در کشور است، همکاری این نهاد با پلیس راهنمایی و رانندگی بسیار می تواند مفید باشد و مثمر ثمر واقع شود.این مقام راهنمایی و رانندگی کشور افزود: ساخت بازی رایانه‌ای با مضمون آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی به کودکان و نوجوانان در بحث همیاران پلیس اثری بسیار شگرف خواهد داشت.