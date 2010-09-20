چهار شرکت متقاضی سرمایه گذاری در پتروشیمی گلستان هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت صبح دوشنبه در حاشیه نشست با مسئولان استان، از افزایش سهام پتروشیمی استان خبر داد و گفت: با جذب این شرکتها، روند ساخت این طرح ملی تسریع می یابد.

وی اظهار داشت: اگر بتوانیم این شرکتهای جدید را در پروژه پتروشیمی استان جذب کنیم، بخشی از مسکلات فراروی در اجرای این طرح برطرف می شود.

وی خاطرنشان کرد: این شرکتها، شرکتهای خوب و معتبری هستند و بانک مرکزی نیز در ارائه تسهیلات به پتروشیمی گلستان، می داند به چه کسانی تسهیلات می دهد.

استاندار گلستان با اشاره به تهیه بسته‌های دهگانه اقتصادی هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد: دولت در مرحله اول اجرای این طرح هفت دهک جامعه را تحت پوشش قرار می‌دهد.



قناعت با تاکید بر ضرورت همراهی مردم با دولت برای اجرای هر چه بهتر طرح هدفمندی یارانه‌ها یادآور شد: مردم یقین داشته باشند که جای هیچگونه نگرانی از بابت اجرای این طرح وجود ندارد و همه برنامه‌ها و پیش‌بینی‌های لازم انجام شده است.



به گفته وی در حال حاضر به صلاح نیست که برخی از اقدامات آینده دولت بازگو شود زیرا ممکن است مورد سواستفاده عده معدودی در داخل و دشمنان انقلاب در خارج از کشور قرار گیرد.



استاندار گلستان اعمال تحریم غرب علیه ایران را ناشدنی عنوان کرد و افزود: در دنیای امروز مسئله‌ای به نام تحریم اقتصادی و درهای بسته اقتصادی وجود خارجی ندارد و امکان اعمال آن نیز بسیار کم است.



به گفته قناعت، بهبودی شاخص‌های اقتصادی در کشور و سیر نزولی منحنی تورم گواهی بر این اتفاق است.