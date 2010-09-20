۲۹ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۰۴

لیگ قهرمانان آسیا/

دیدار پوهانگ - ذوب‌آهن را داوران استرالیایی قضاوت می‌کنند

کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا اسامی داوران و ناظران دیدارهای دور برگشت از مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا را اعلام کرد که براین اساس دیدار پوهانگ - ذوب آهن را داوران استرالیایی قضاوت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، بنابر فهرست اعلام شده داور بازی پوهانگ استیلرز کره جنوبی - ذوب آهن اصفهان "بنجامین ویلیامز" استرالیایی است. او را در امر قضاوت این بازی دو هموطنش به نام‌های "بنجامین ویلسون" و "دنیس سیلک" همراهی می کنند.

"وو مین تری" ویتنامی داور چهارم دیدار پوهانگ استیلرز کره جنوبی - ذوب آهن ایران است و "ساموئل چان یام مینگ" هنگ کنگی ناظر داوری این مسابقه خواهد بود. ناظر بازی نیز "زکریا جوزف" از هند است.
 
دیدار تیم‌های فوتبال پوهانگ استیلرز کره جنوبی - ذوب آهن اصفهان در دور برگشت از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه استیل یارد شهر پوهانگ برگزار می شود. دیدار رفت دو تیم با برتری 2 بریک نماینده کشورمان به اتمام رسید.
