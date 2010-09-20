به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، بنابر فهرست اعلام شده داور بازی پوهانگ استیلرز کره جنوبی - ذوب آهن اصفهان "بنجامین ویلیامز" استرالیایی است. او را در امر قضاوت این بازی دو هموطنش به نام‌های "بنجامین ویلسون" و "دنیس سیلک" همراهی می کنند.

"وو مین تری" ویتنامی داور چهارم دیدار پوهانگ استیلرز کره جنوبی - ذوب آهن ایران است و "ساموئل چان یام مینگ" هنگ کنگی ناظر داوری این مسابقه خواهد بود. ناظر بازی نیز "زکریا جوزف" از هند است.