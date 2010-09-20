شناگران معلول ایران با کسب 19 مدال به کار خود پایان دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم معلولان کشورمان با کسب 8 مدال طلا، 7 نقره و 4 برنز به کار خود در رقابت های بین المللی کرواسی پایان داد. نتایج کامل رقابت ها به شرح زیر است:

- شاهین ایزدیار در رشته ۲۰۰ متر مختلط انفرادی در رده سنی زیر ۱۸ سال موفق به کسب مدال طلا شد و در ۱۰۰ متر پروانه مدال نقره گرفت. این شناگر در 100 متر کرال پشت نیز مدال برنز گرفت. ایزدیار در 100 متر قورباغه طلا گرفت و در 50 و 100 متر آزاد به دو مدال نقره رسید.



- رضا آذرشب در رده سنی زیر ۱۸ سال ۱۰۰ متر پروانه مدال طلا گرفت. این شناگر در 100 متر کرال پشت نیز به مدال طلا رسید.





- حسن غمخواه در رده سنی بزرگسالان در ماده ۲۰۰ متر مختلط انفرادی به مدال نقره رسید. این شناگر در 100 متر پروانه هم مدال نقره گرفت. غمخواه در 400 متر آزاد نیز مدال نقره گرفت. این شناگر در 100 متر کرال پشت و 50 متر آزاد دو مدال طلا گرفت. غمخواه در در 100 متر آزاد به مدال نقره رسید.



- محمدرضا رهبری در رده سنی بزرگسالان در ماده ۵۰ متر قورباغه مدال برنز گرفت.

- محمد محمدی، 200 متر آزاد، رده سنی بزرگسالان به مدال برنز رسید. محمدی در ماه 100 متر آزاد هم برنز گرفت.



همچنین در رقابت تیمی شنای 4 در 50 متر مختلط تیمی، شناگران کشورمان موفق به کسب مدال طلا شد. رضا آذرشب، حسن غمخواه، مهدی اکبری و شاهین ایزدیار اعضای شرکت کننده در این رقابت تیمی بودند.



سی و دومین دوره مسابقات جام شنای اسلواکی از روز شنبه با حضور ۶۹ شرکت کننده از هفت کشور و ۱۲ باشگاه داخلی اسلواکی از شهرهای مختلف این کشور در براتیسلاوا برگزار شد.



تیم ایران متشکل از ۹ ورزشکار به همراه محمد حسین اقبالی سرپرست تیم، مجید نوروزی سرمربی و مهدی ضیایی مربی تیم در این مسابقات شرکت کرد.