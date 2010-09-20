نشست کارشناسان ارشد انرژی اکو در تهران آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کارشناسان ارشد انرژی اکو صبح امروز دوشنبه در تهران آغاز به کار کرد و در آن 9 دستور کار مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

بررسی طرح عمل موجود انرژی- نفت اکو و همکاری فیمابین اعضا، تاسیس صندوق به منظور تامین مالی پروژه‌های انرژی، صدور گاز از منطقه اکو به مناطق همجوار، اروپا و بازارهای جهانی از طریق خطوط لوله، تبادل محصولات پتروشیمی مابین اعضای اکو و تاسیس مرکز منطقه ای آب اکو در تهران در دستور کار این نشست قرار دارد.

کارشناسان ارشد انرژی اکو امروز طرح عمل موجود انرژی نفت در منطقه اکو و همکاریهای فیمابین با سایر سازمانهای بین‌المللی، جلب نظر مساعد سازمانهایی نظیر بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و بانک توسعه اسلامی در حمایت مالی از فعالیتهایی مانند جستجو، اکتشاف، توسعه و تولید از منابع نفت و گاز در منطقه اکو، تجارت میان اعضا و دستیابی کشورهای محصور در خشکی و دارای منابع نفتی گازی عضو اکو به بازارهای جهانی انرژی را مورد بحث و تبادل نظر قرار می دهند.

در نهایت پیش نویس دستور کار دومین نشست وزرای انرژی - نفت اکو تهیه و تنظیم خواهد شد.