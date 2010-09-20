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۲۹ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۴۷

با 9 دستور کار ؛

نشست کارشناسان ارشد انرژی اکو در تهران آغاز به کار کرد

نشست کارشناسان ارشد انرژی اکو با دستور کار تاسیس صندوق تامین مالی پروژه‌های انرژی و صدور گاز از منطقه اکو به اروپا و بازارهای جهانی از طریق خط لوله، صبح امروز در تهران آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کارشناسان ارشد انرژی اکو صبح امروز دوشنبه در تهران آغاز به کار کرد و در آن 9 دستور کار مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

بررسی طرح عمل موجود انرژی- نفت اکو و همکاری فیمابین اعضا، تاسیس صندوق به منظور تامین مالی پروژه‌های انرژی، صدور گاز از منطقه اکو به مناطق همجوار، اروپا و بازارهای جهانی از طریق خطوط لوله، تبادل محصولات پتروشیمی مابین اعضای اکو و تاسیس مرکز منطقه ای آب اکو در تهران در دستور کار این نشست قرار دارد.

کارشناسان ارشد انرژی اکو امروز طرح عمل موجود انرژی نفت در منطقه اکو و همکاریهای فیمابین با سایر سازمانهای بین‌المللی، جلب نظر مساعد سازمانهایی نظیر بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و بانک توسعه اسلامی در حمایت مالی از فعالیتهایی مانند جستجو، اکتشاف، توسعه و تولید از منابع نفت و گاز در منطقه اکو، تجارت میان اعضا و دستیابی کشورهای محصور در خشکی و دارای منابع نفتی گازی عضو اکو به بازارهای جهانی انرژی را مورد بحث و تبادل نظر قرار می دهند.

در نهایت پیش نویس دستور کار دومین نشست وزرای انرژی - نفت اکو تهیه و تنظیم خواهد شد.

کد مطلب 1154780

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