به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در نیم دوم سالجاری، گفت: اگر درباره هدفمندی یارانه ها بی حساب و کتاب اطلاع رسانی کنیم، برخی سوءاستفاده گران ممکن است در این میان دست به احتکار کالاهایی که قرار است یارانه آنها حذف شود، بزنند.

وی افزود: چند سناریو برای توزیع یارانه ها به مردم در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مطرح شده است که هرکدام مبنای خاصی دارد. ازنظردولت، سناریوهای قابل قبول انتخاب شده و همه منتظر انتخاب سناریوی نهایی توسط دکتراحمدی نژاد هستیم.

وزیربازرگانی در پاسخ به این پرسش که به چه دلیل اعلام رقم یارانه ها به شخص رئیس جمهور سپرده شده است؟ اظهارداشت: اعلام رقم یارانه قابل توزیع، یک تصمیم حاکمیتی است که توسط شخص رئیس جمهور نهایی می شود. آقای رئیس جمهور که یکی از این سناریوها را انتخاب کرد شاید تا روز اجرای هدفمندی یارانه ها آن را اعلام نکند.

غضنفری تصریح کرد: در بحث هدفمندی یارانه ها وزارت بازرگانی در خط مقدم این سیاست قرار دارد اما ما حتی یک کیلوگرم کالا هم وارد نکرده ایم یا درانبارهای دولتی ذخیره نکرده ایم .

وی ادامه داد: کار ذخیره سازی را به بخش خصوصی و اصناف واگذار کرده‌ایم. دولت به ما اجازه داده است با کمک بخش خصوصی کالایی که مشمول حذف یارانه می شود را ذخیره کنیم.

براساس گزارش اتاق تهران، وزیر بازرگانی گفت: پس از هدفمندی یارانه ها، اگر قیمتها سرکش شد، کالاهای ذخیره شده را به بازار می ریزیم و یک یارانه هم به این کالاها اختصاص می دهیم تا این کالاها با قیمت پایین تر به دست مردم برسد.