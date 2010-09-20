بهره برداری از 600 طرح ناتمام در خراسان شمالی طی دهه فجر

احمد عفتی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: هم اکنون 900 طرح عمرانی ناتمام در استان از سالهای قبل باقی مانده است که امسال 800 میلیارد ریال برای آنها تأمین اعتبار شده است.

وی افزود: دوسوم این طرحها که به طور میانگین 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، تا دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد و تا زمان پایان یافتن عملیات اجرایی آنها، هیچ طرح دیگری برای خراسان شمالی تعریف نخواهد شد.

وی اضافه کرد: تیمی متشکل از نمایندگان معاونتهای عمرانی و برنامه ریزی و بودجه استانداری و فرمانداریها به طور مستمر بر روند اجرای این طرح ها ها نظارت دارند.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری خراسان شمالی همچنین از اختصاص 240 میلیارد ریال اعتبار برای احداث بزرگراه بجنورد ـ آزادشهر خبر داد.



وی با بیان اینکه این میزان اعتبار برای ساخت قطعه اول این بزرگراه اختصاص یافته است، تصریح کرد: هم‌اکنون پیمانکار پروژه راهسازی بزرگراه بجنورد - آزادشهر از محل دو راهی قره سیلاب به سمت بجنورد در حال اجرای این پروژه راهسازی است.



سرپرست معاونت عمرانی استانداری خراسان شمالی اظهار امیدواری کرد که با ساخت این محور ارتباطی شمار تصادفات و تخلفات رانندگی کاهش یابد.



وی همچنین از آسفالت بخش قابل توجهی از باند رفت کنارشمالی بجنورد خبر داد و گفت: پیمانکار این پروژه راهسازی کارخانه آسفالت را در این پروژه راهسازی مستقر کرده است.



عفتی ادامه اجرا و تکمیل بزرگراه شمالی بجنورد را از برنامه‌های مهم معاونت عمرانی استانداری خراسان شمالی عنوان کرد و افزود: به دلیل نبود کنارگذر بجنورد، هم‌اکنون این شهر با معضلات ترافیکی ناشی از تردد وسائط نقلیه سنگین مواجه است.



سرپرست معاونت عمرانی استانداری خراسان شمالی گفت: هم اکنون با توافقی که با ارتش شده زمینهایی که در تملک آنان بوده آزاد شده است.