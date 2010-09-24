تدوین اطلس خزندگان بومی ایران/ وجود "کرم سوسمارها" در جنوب غرب ایران

امید مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اطلسهای حیات وحش ایران از سوی سازمان محیط زیست در حال تدوین است افزود: در این راستا تدوین اطلس خزندگان ایران به این موسسه واگذار شد.



وی با تاکید بر اینکه اطلس خزندگان ایران در دست تدوین است یادآور شد: این اطلس در موضوعات مختلف چون آداب و رفتار شناسی خزندگان، درجه حفاظتی آنها و پراکنش و میزان جمعیت خزندگان بومی کشور در دست تدوین است.



مدیرعامل موسسه خزنده شناسی پارس ابراز امیدواری کرد که این اطلس تا پایان سال جاری به چاپ برسد.

وی خزندگان را جانوران مهره دار معرفی کرد که خونسرد هستند و اظهار داشت: بدن این جانوران از پولک پوشیده شده است و با "شش" تنفس می کنند.



وی سوسمارها، کروکودیل ها، لاک پشت ها و مارها را از جمله راسته های خزندگان دانست و گفت: در حال حاضر 120 گونه مارمولک و سوسمار و حدود 10 گونه لاک پشت در ایران وجود دارد. علاوه بر اینها گونه هایی از مارهای سمی و نیمه سمی بومی ایران نیز وجود دارد که 75 درصد گونه ها از نوع غیر سمی و 15 درصد گونه ها از نوع سمی و نیمه سمی است.

مظفری ادامه داد: علاوه بر اینها گونه ای از خزندگان به نام "کرم سوسمار" وجود دارد که کمتر کسی نسبت به آن شناخت دارد. این جانور نه به شبیه سوسمارها هستند و نه به مارها شباهت دارند. این خزنده دست و پا ندارد. گونه ای از این جانوران در جنوب غرب ایران به سمت مرز ایران و عراق یافت شده است.



مدیر عامل موسسه خزنده شناسی پارس با انتقاد از تخریب زیستگاه های این جانوران خاطرنشان کرد: تبدیل زیستگاه های خزندگان به مناطق مسکونی و زمین های کشاورزی از مهمترین عوامل انقراض خزندگان در کشور است.