به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، براساس تحقیقات انجام شده بیش از 61 درصد از مدارسی که این تحقیقات در آنها انجام شده از گوشت خوک در هیچ غذایی استفاده نمی‌کنند، همچنین 12 درصد از مدارس صرفاً غذای حلال برای دانش‌آموزان سرو می‌کنند.

نتایج این تحقیقات قرار است امروز دوشنبه 20 سپتامبر (29 شهریورماه) به طورعمومی اعلام شود.

در شرایطی که مقامات مسئول در مدارس به اهمیت سرو غذای حلال برای دانش‌آموزان مسلمان پی برده‌اند انجام این تحقیقات از سوی یک حزب سیاسی تنها با رویکردهای منفی صورت گرفته چرا که آنها قسمت اعظم توجه و تمرکز خود را در این گزارش بر عدم اطلاع والدین دانش‌آموزان غیرمسلمانی متمرکز کرده‌اند که از گوشت حلال استفاده می‌کنند.

این درحالی است که رشد صنعت غذایی حلال در سراسر جهان و اقتبال غیر مسلمانان به این نوع گوشت حاکی از طعم بهتر و گوشت سالم تر نسبت به انواع غیر حلال است.

ارزش کلی بازار حلال اروپا درحال حاضر 99 میلیارد دلار تخمین زده شده است که این میزان دربرگیرنده گوشت، غذای تازه و غذای بسته‌بندی شده است درحالی که ارزش بازار جهانی 639 میلیارد دلار است. منافع مالی و ارزش رو به رشد صنعت غذایی حلال موجب شده بسیاری از تولید کنندگان صنایع غذایی و تهیه کنندگان آن بخشی از محصولات خود را به حلال اختصاص دهند که این امر می‌تواند پاسخگوی نیاز مسلمانان در غرب و مسافران مسلمان باشد.