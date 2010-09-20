نیمی از ظرفیت تولیدی شرکت آذراب اراک خالی است

غلامرضا بهمنش در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: از این ظرفیت تنها 26 هزار و 640 تن به ساخت انواع بویلر اختصاص دارد.
وی با تاکید بر اینکه ایجاد شرکتی مانند آذراب برای کشور سخت و پرهزینه است، اظهار داشت: باید از ظرفیتهای موجود این شرکت حداکثر استفاده را بکنیم.
بهمنش با اشاره به تنظیم برنامه استراتژیک شرکت در بخش بازار در افق 1389 تصریح کرد: بر اساس این برنامه باید سهم آذراب در بخش نیروگاههای حرارتی به 16 هزار تن، نیروگاههای سیکل ترکیبی سالانه 19 هزار و 200 تن و بازار نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه سالانه شش هزار تن برسد.
مدیرعامل شرکت آذراب ادامه داد: سهم ما از بازار صنایع معدنی سالانه پنج هزار و 400 تن و سفارشات و محصولات متفرقه سالانه سه هزار و 720 تن افزایش یابد.
وی مبلغ کل قراردادهای منعقد شده این شرکت را طی پنج ماهه اول سال جاری بالغ بر هزار میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این شرکت ساخت چهار دستگاه بویلر برای جزیره خارک، اسکلتهای فلزی و راکتور برای فازهای 17 و 18 پارس جنوبی و بویلرهای سیکل ترکیبی را با پیمانکاران قرارداد بسته است.
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