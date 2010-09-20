هادی سپهرزاد به مدال طلا دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی غرب آسیا شب گذشته در ورزشگاه بین‌المللی شهر "حلب" سوریه دنبال شد که در نهایت تیم کشورمان صاحب یک مدال طلا، دو نقره و یک برنز دیگر شد.

هادی سپهرزاد نایب قهرمان آسیا با کسب 6991 امتیاز به مدال طلا دست یافت. ابراهیم رحیمیان در ماده 20 کیلومتر پیاده‌روی مدال نقره گرفت و کاوه موسوی رکورددار پرتاب چکش کشورمان با پرتابی به میزان 69 متر نشان نقره را از آن خود کرد. محبوبه غیور با 11 دقیقه و 36 ثانیه در ماده سه هزار متر با مانع درمکان سوم ایستاد و مدال برنز را بر گردن آویخت.

در دور مقدماتی ماده 200 متر بانوان هم مریم طوسی با موفقیت به دور دوم و مرحله فینال راه یافت و امشب برای کسب مدال مسابقه خواهد داد. سپیده توکلی هم برای اولین بار در ماده هفتگانه بانوان به رقابت با حریفان آسیایی خود پرداخت که امشب به کار خود پایان می دهد.

چهارمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی غرب آسیا امشب با شناخت قهرمانان در حلب سوریه به پایان می‌رسد. تیم دوومیدانی اعزامی ایران تا به امروز موفق به کسب 7 مدال طلا، 4 نقره و 2 برنز از این مسابقات شده است.