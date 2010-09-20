افشین قطبی غایب بزرگ نشست کمیته فنی فدراسیون فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود در نشست امروز کمیته فنی افشین قطبی شرکت کرده و ضمن ارائه گزارشی از عملکرد تیمش در دیدارهای دوستانه اخیر برنامه‌های آماده سازی ملی پوشان بزرگسال فوتبال کشورمان را با حضور مسئولان و اعضای این کمیته مورد بررسی قرار دهد.

اما با وجود تمام پیش بینی‌ها امروز اعضا کمیته فنی فدراسیون فوتبال در غیاب افشین قطبی تشکیل جلسه دادند و به بررسی مشکلات تیم‌های ملی فوتبال در رده‌های سنی مختلف پرداختند.

امیرحسین حسینی، مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال در حاشیه نشست امروز کمیته فنی فدراسیون فوتبال از غیبت افشین قطبی خبر داد اما دلیل غیبت او را عنوان نکرد. در غیاب افشین قطبی، علیرضا منصوریان نماینده کادر فنی تیم ملی در جلسه امروز کمیته فنی فدراسیون فوتبال است.

علی کفاشیان، فریدون معینی، علی دوستی، علیرضا منصوریان، هومن افاضلی و اکبر محمدی در نشست امروز کمیته فنی فدراسیون فوتبال حضور دارند. این نشست در حال برگزاری است.