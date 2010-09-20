جمع آوری مدارس مختلط جنوب کرمان نیاز به همکاری مردم دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، احمد فتحی شب یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این یک واقعیت است که در برخی مناطق جنوب کرمان مدارس مختلط وجود دارد و در راستای حل این مشکل طی سالهای اخیر اقدام به اجرای طرح روستا مرکزی در این مناطق کرده ایم.

مدیرکل آموزش و پرورش کرمان تصریح کرد: با این وجود برخی مردم منطقه برای اجرای این طرح همکاری لازم را ندارند و مقاومت می کنند که فرزندانشان را به روستاهای مجاور بفرستند.

وی گفت: این مسئله بخصوص در زمینه والدین دانش آموزان دختر صدق می کند.

فتحی خاطرنشان کرد: برای حل این مشکل ساخت مجتمع های آموزشی در جنوب کرمان نیز در دستور کار قرار گرفته است که با احداث یک مجتمع 380 دانش آموز دختر تحت پوشش قرار گرفته اند.

وی ادامه داد: با ساخت این مجتمع مشکل 30 مدرسه مختلط در جنوب کرمان حل شد.

مدیرکل آموزش و پرورش کرمان با بیان اینکه آمار دقیقی از تعداد مدارس مختلط در جنوب کرمان ندارد، گفت: آموزش و پرورش برای حل مشکل این مدارس با جدیت در حال فعالیت است اما در نهایت همکاری خانواده ها در این زمینه بسیار تاثیر گذار می باشد.

فتحی در خصوص ساماندهی سرویس مدارس در سال جاری گفت: کلیت این مسئله به عهده دستگاه های زیر مجموعه وزارت کشور است و آموزش و پرورش بخشی از این پروسه محسوب می شود.

وی افزود: در سال جاری با توجه به تجربیات سالهای گذشته اقدامات مناسبی در حال انجام است.

وی گفت: در خصوص سرویسهای مدارس والدین دانش آموزان باید حساسیت بالایی داشته باشند و در صورت بروز کوچکترین مشکل مسئولان را در جریان بگذارند.