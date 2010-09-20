میزان آلودگی هوا در تونل توحید کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر مونسان اظهار داشت: سیستم تهویه در دیگر بخشها نیز طی این هفته کار خود را آغاز می کند و تا پایان هفته، میزان آلودگی هوا در تونل توحید به سطح استاندارد می رسد.

وی ادامه داد: سیستم های تهویه در قسمتهای شمالی و جنوبی راه اندازی شده و قسمت میانی نیز تا پایان هفته کار خود را آغاز می کند.

مونسان افزود: عملکرد هوشمند سیستم در راه اندازی و ورود جت فنهای سقفی به مدار بر اساس میزان آلودگی هوای تونل و کنترل هوشمند دور موتور و قدرت اکسیال فن های نصب شده با توجه به میزان هوای مورد نیاز و آلودگی موجود در تونل عمل می کنند.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران با تاکید بر اینکه دیگر بخشهای سیستم هوشمند نیز به زودی راه اندازی می شود بیان کرد: حس گرهای اعلام آتش سوزی در قسمت بالای تاج تونل و حس گرهای بادسنج که سرعت وزش باد و جریان هوای موجود در داخل تونل را اعلام می کنند، سیستم هوشمند دوربینهای ثبت تخلف، حادثه و تصویربرداری داخل تونل دیگر بخش های اصلی مجموعه سامانه هوشمند تونل را تشکیل می دهند.

وی افزود: با اجرای کامل سامانه هوشمند تونل توحید و بهره برداری از آن بخشهای مختلف تأسیسات و سیستم کنترل تونل به صورت یکپارچه و همزمان از طریق نرم افزاری مدیریت می شود.



