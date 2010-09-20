13 هزار تن بذور گواهی شده در گلستان تهیه شد

بهرام پیوندی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این بذور از ارقام گندم ( N-18 ) و (N-19 )، کوهدشت و لاین 17 و ارقام جو شامل صحرا و ( 10-79 ) را از پیمانکاران طرف قرارداد خریداری کرده و پس از مراحل بوجاری بین کشاورزان براساس دستورالعمل توزیع خواهد شد.

وی اظهار داشت: بوجاری از بخشهای مهم تولید بذر است و این تضمین و اطمینان خاطر را فراهم می کند تا کوشش های قبلی اصلاح کنندگان در پیشبرد و بهبود واریته های برتر و همچنین فعالیت های تولیدکنندگان بذر در زمینه کاشت، داشت و برداشت آنها ، منجر به تولید بذری شده است که حداکثر کیفیت را داراست.

پیوندی افزود: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با داشتن کارشناسان مجرب، بذور اصلاح شده گندم و جو را از کشاورزان طرف قرارداد خریداری و پس از مراحل بوجاری و اصلاح بذور با هماهنگی و همکاری مدیریت زراعت سازمان آنرا در اختیار زارعین طرف قرارداد قرار می دهد.

وی خاطرنشان کرد: حمایت از تولید گسترده بذور اصلاح شده و توزیع آن متناسب با نیاز منطقه وظیفه مهمی است که شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آنرا بر عهده دارد.