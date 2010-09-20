تبدیل افغانستان به سوئیس جدید یک توهم است/خطر طالبان برطرف نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، ژنرال "دیوید پتریوس" فرمانده نیروهای آمریکایی ناتو در افغانستان در گفتگو با هفته نامه اشپیگل با تاکید بر اینکه خطر نیروهای طالبان در افغانستان پس از گذشت سالها هنوز برطرف نشده است، اظهار داشت : این نیروهای افراطی به عنوان مثال در سالهای گذشته موفق شده اند پایگاههای جدیدی را تاسیس کنند که ناتو هیچ اطلاعی از آنها ندارد.

وی افزود: تازه ما حالا چیزهایی را که نیاز داریم تا با شرکای افغانی خود یک مبارزه ضد تروریستی گسترده را پیش ببریم به دست آورده ایم.

پتریوس همچنین خاطر نشان کرد: هیچ کس نباید این توهم را داشته باشد که ما افغانستان را در مدت پنج سال یا کمتر تبدیل به یک سوئیس جدید کنیم.

وی افزود: یکی از فقیرترین کشورهای دنیا پس از سی سال جنگ نمی تواند به یک کشور دموکراتیک پیشرفته بر اساس نمونه غربی تبدیل شود.

