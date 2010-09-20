موتورهای فرسوده بوشهر تعویض پلاک نمی شوند اجازه تردد هم ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، نصب پلاکهای موتورسیکلت جدید تحت عنوان پلاک ملی از اواسط سال گذشته برای موتورسیکلتهای صفر کیلومتر آغاز و در اسفنده ماه همان سال، تعویض پلاک برای موتورسیکلتهای دارای پلاک قدیمی برای بر اساس زمان بندی راهنمایی و رانندگی کشور اجباری اعلام شد.

راهنمایی و رانندگی کشور بعد از حدود چهار ماه از اجرای این طرح، تعویض پلاک برای موتورسیکلتهای بالای 10 سال عمر را ممنوع دانست و اعلام کرد که تعویض پلاک برای موتورسیکلتهای مدل پایین تر از 79 ممنوع است.

اما این تصمیم که مشخص نیست آیا بر اساس اقدامی کارشناسی یا غیر کارشناسی شده صورت گرفته، موجب گلایه بسیاری از شهروندان بوشهری شده به گونه ای که بسیار از شهروندان این استان خواستار تعیین تکلیف موتورسیکلتهایشان شده اند.

موتورهای فرسوده بوشهر نه اجازه تردد دارند نه تعویض پلاک می شوند

یکی از شهروندان بوشهری در همین خصوص به خبرنگار مهر گفت: گفته شده موتورسیکلتهای مدل پایین تر از 79 تعویض پلاک نمی شود و از طرف دیگر نیز اعلام می کنند موتورسیکلتهای که تعویض پلاک نشده اند حق تردد ندارد و اکنون بر سر این معضل بلاتکلیف مانده ایم.

محمد احمدی افزود: راهنمایی و رانندگی اعلام کرده موتورسیکلتهایی که آخر پلاک آنها یک و دو بوده و تاکنون اقدام به تعویض پلاک نکرده اند حق عبور و مرور ندارند و باید اقدام به تعویض پلاک موتورسیکلت خود کنند در غیر این صورت موتورسیکلت آنها توقیف خواهد شد.

وی اظهار داشت: موتورسیکلتم را به دلیل اینکه پلاکش قدیمی است توقیف کرده اند این در حالیست که من در مرداد ماه به تعویض پلاک بوشهر مراجعه کردم و آنان اعلام کرده اند که مدل موتورسیکلت شما 78 است و طبق قانون موتورسیکلتهای مدل کمتر از 79 پلاک نمی شوند.

این شهروند بوشهری ادامه داد: اکنون که می خواهم موتورم را آزاد کنم می گویند چون موتورسیکلت شما تعویض پلاک نشده، نمی توانید آن را تحویل بگیرید و بعد از درخواستهای فراوان اعلام می کنند باید در این خصوص تعهد محضری داده شود که بعد از دریافت آن، موتورسیکلت اسقاط شود.

بوشهر مرکز اسقاط موتور سیکلت ندارد

یکی دیگر از شهروندان بوشهری که شاهد گفتگوی این شهروند با خبرنگار مهر بود نیز گفت: من نیز به همین مشکل گرفتار شده ام و به من می گویند باید موتورت را اسقاط کنی و این در صورتیست که مرکز اسقاطی در بوشهر وجود ندارد که من موتورم را تحویل آنجا بدهم.

مسعود علیزاده اظهار داشت: وقتی به مامور راهنمایی و رانندگی بوشهر می گویم مرکز اسقاط موتورسیکلتی در بوشهر وجود ندارد و در این خصوص باید چه کار کرد جواب می دهند این موضوع ربطی به من ندارد و مشکل خودتان است و باید دید آیا اینگونه پاسخ دادن آن هم از سوی مامور راهنمایی و رانندگی صحیح به نظر می رسد.

تسهیلاتی برای تعویض موتورسیکلتهای قدیمی وجود ندارد

این شهروند همچنین افزود: حالا سوال من از مسئولین راهنمایی و رانندگی این است اگر به فرض مرکز اسقاط موتورسیکلت در بوشهر وجود داشت و من این موتورسیکلت را تحویل مرکز اسقاط دادم آیا تسهیلاتی و امتیازاتی برای ما در نظر گرفته شده که موتورسیکلت را نوسازی کنیم.

علیزاده با بیان این تاکنون هیچگونه تسهیلات و خدماتی در این زمینه اعلام نشده است، گفت: طرحی بدون آنکه توجهی به زوایای مخالف آن صورت گیرد اجرایی می شود و در این مابین فقط مشکلات افراد چندین برابر می شود.

یکی دیگر از شهروندان بوشهری نیز که با چنین مشکلی روبرو بود گفت: دو فرزند دارم و حداکثر حقوقم 400 هزار تومان است و حدود 250 هزار تومان قسط می دهم، حالا از کجا می توانم 600 الی 700 هزار تومان پول موتور جدید را بپردازم.

حسن باقری با بیان اینکه مسئولین به فکر جیب مردم نیستند، افزود: با وضعیت اقتصادی کنونی که همه مردم با مشکلات مالی روبرو هستند و حتی خرج خوراک خود را در نمی آورند به جایی که مشکلات مالی و معیشتی مردم کاهش یابد، با اجرای طرح هایی که هیچگاه تمامی ندارد بر مشکلات مردم افزوده می شود.

طرح تعویض پلاک موتورسیکلت شتابزده اجرا شد

یکی از شهروندان بوشهری با استقبال از طرح تعویض پلاکهای موتورسیکلت گفت: این طرح یکی از طرح های خوب راهنمایی و رانندگی است که باید زودتر اجرا می شد اما در اجرای این طرح تا حدودی شتابزده عمل شد و بسیاری از زیرساختهای لازم آن از جمله مرکز اسقاط و اعطای امتیازاتی برای تعویض موتورسیکلتهای قدیمی در آن دیده نشده است.

محمود ماهینی افزود: برای طرح های همچون تعویض پلاک و نوسازی خودرو مرکز اسقاط و همچنین امتیاز و تسهیلاتی در نظر گرفته شده و حتی در طرح اخیر برای مینی بوسها نیز 11 میلیون تومان تسهیلات بلاعوض برای متقاضیان تعویض پلاک اختصاص می یابد.

وی اضافه کرد: این در حالیست که برای اجرای طرح تعویض موتورسیکلتهای قدیمی هیچگونه امتیازات تشویقی در نظر گرفته نشده است.

با این تفاسیر به نظر می رسد اتخاذ تدابیر لازم برای رفع مشکلات این دسته از راکبین موتورسیکلتها نیز باید هرچه زودتر اندیشیده شود.