طرح مطالعاتی 11 شهر خراسان شمالی انجام می شود

گل محمد الهی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد با بیان اینکه سازمان مسکن و شهرسازی این مطالعات را انجام می دهدافزود: با ابلاغ این طرحهای جامع، پاسخگویی به مردم و دستگاه ها روانتر خواهد شد.
وی بودجه پیشبینی شده برای شهرداریهای خراسان شمالی را امسال 710 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این بودجه پارسال 526 میلیارد ریال پیشبینی شده بود که از این میزان بیش از 96 درصد محقق شد.
وی خاطرنشان کرد: اعتبار امسال شهرداریهای بجنورد در قالب 61 درصد برای طرح های عمرانی و 39 درصد برای هزینههای جاری تعیین شده است.
مدیرکل دفتر شهری استانداری با اشاره به اینکه در شهرداریهای استان دو هزار و 588 نفر در بخشهای کارگری، کارمندی و ... فعالیت میکنند، گفت: یکی از مهمترین مشکلات شهرداریهای خراسان شمالی مطالبات شهرداریها از دستگاههای اجرایی است.
به گفته رئیس شورای اسلامی شهرستان بجنورد شهرداری این شهر 510 میلیارد ریال از دستگاههای اجرایی طلب دارد.
نظر شما