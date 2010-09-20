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۲۹ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۲۹

مسئولیت برقراری امنیت "سانجین" افغانستان به آمریکا واگذار شد

مسئولیت برقراری امنیت "سانجین" افغانستان به آمریکا واگذار شد

وزارت دفاع انگلیس اعلام کرد که نیروهای این کشور مسئولیت برقراری امنیت در منطقه سانجین در جنوب افغانستان را به نیروهای آمریکایی واگذار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت دفاع انگلیس در بیانیه ای اعلام کرد که ایساف نیز امروز دوشنبه خبر واگذاری امنیت منطقه سانجین در جنوب افغانستان را به نیروهای آمریکایی تایید کرد.

هم اکنون سانجین خطرناکترین نقطه افغانستان محسوب می شود. شرایط این منطقه از افغانستان به گونه ای است که نشان می دهد جنگ در آن دستکم برای 10 سال دیگر ادامه خواهد داشت.

سانجین که در نزدیکی ولایت هلمند قرار دارد در گذشته به عنوان بازار تریاک افغانستان شهرت داشت و اکنون 50 هزار افغانی در آن سکونت دارند و در چهار سال گذشته این شهر خطرناک ترین نقطه برای نظامیان انگلیسی محسوب می شد و یک سوم از نظامیان انگلیسی کشته شده در افغانستان در این شهر جان خود را از دست داده اند.
کد مطلب 1154870

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