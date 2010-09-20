علی خیراندیش در گفتگو با مهر با اشاره به انتشار اوراق مشارکت برای تامین بخشی از منابع مالی پروژه ایران LNG، گفت: در مجموع یکهزار و 500 میلیارد تومان برای این پروژه گازی اوراق منتشر می شود.

مدیر عامل شرکت مایع سازی گاز طبیعی با تاکید بر اینکه عرضه این اوراق مشارکت به صورت 2 مرحله ای انجام خواهد شد، بیان کرد: پیش بینی می شود در مرحله اول 500 هزار و در مرحله دوم یکهزار میلیارد تومان اوراق مشارکت عرضه شود.

به گزارش مهر، در آخرین برآورد مالی انجام شده برای اجرای پروژه ایران LNG در مجموع به حدود 5 میلیارد دلار منابع مالی نیاز است اما تاکنون 1.4 میلیارد دلار به این پروژه گازی پول تزریق شده است.

بر این اساس برای تامین منابع مالی اولین پروژه تولید گاز مایع شده ایران علاوه بر انتشار اوراق مشارکت، برداشت از صندوق ذخیره ارزی، فروش برق صنعتی و گاز شیرین به وزارت نیرو و نفت و دریافت وام از بانکهای داخلی و خارجی در دستور کار قرار گرفته است.

همچنین با توجه به عدم تامین به موقع منابع مالی ، پیشرفت فیزیکی اجرای این کارخانه LNG حدود 20 درصد از برنامه زمان بندی شده عقب تر است.

هم اکنون میزان پیشرفت ساخت ایران LNG حدود 38 درصد است در حالیکه بر اساس برنامه در شرایط فعلی باید میزان پیشرفت اجرای این مگا پروژه گازی به بیش از 50 درصد باشد.

اساسنامه کشتیرانی حمل LNG نهایی شد

مدیر عامل شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران در خصوص آخرین وضعیت تشکیل اولین شرکت کشتیرانی حمل LNG، توضیح داد: در حال حاضر اقدامات اولیه برای تشکیل این شرکت مشترک کشتیرانی انجام شده است.

به گفته این مقام مسئول پس از امضای قرارداد ایجاد کشتیرانی مشترک حمل LNG، اساسنامه این مجموعه میان شرکت مایع سازی گاز طبیعی و نفتکش ایران نهایی شد.

به گزارش مهر، قرارداد ایجاد اولین شرکت مشترک کشتیرانی حمل LNG ایران خرداد ماه امسال امضا شد و قرار بود با خرید 11 فروند کشتی حمل گاز مایع فعالیتهای این مجموعه آغاز شود.

اما با توجه به مخالفت برای سفارش ساخت 6 فروند کشتی حمل LNG به کشتی سازان چینی توسط سازندگان داخلی و عدم امکان تامین منابع فاینانس و نبود تکنولوژی ساخت کشتی حمل LNG در داخل کشور، چگونگی جرای این طرح در بلاتکلیفی است.

به گزارش مهر، هدف از اجرای پروژه ایران ال ان جی تولید سالانه 10 میلیون و 800 هزار تن گاز مایع اعلام شده بوده که ساخت آن در منطقه تنبک عسلویه در حال انجام است.



پیش بینی می شود با راه اندازی فاز نخست پروژه ایران LNG تا پایان سال 1390 روزانه حدود 20 میلیون دلار درآمد نصیب اقتصاد کشور شود.