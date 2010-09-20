به گزارش خبرگزاری مهر، زالتی استاد مرکز مطالعات زبان و اطلاعات دانشگاه استنفورد در این نشست به بررسی استدلال هستی شناختی میپردازد.
زالتی در این نشست به بررسی استدلال برهان وجودی آنسلم قدیس میپردازد. به اعتقاد او این استدلال مبتنی بر سه فرض و مقدمه غیرمنطقی است.
این نشست روز جمعه نهم مهرماه به همت مرکز مطالعات زبان و اطلاعات دانشگاه استنفورد برگزار میشود.
زالتی استاد دانشگاه استنفورد است. حوزههای تخصصی و مطالعاتی او عبارتند از: متافیزیک و معرفت شناسی، فلسفه منطق و فلسفه زبان، فلسفه ریاضیات و فلسفه ذهن.
