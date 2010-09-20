جشنواره بین المللی دفاع مقدس در گلستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فیلمهای این جشنواره از روز دوشنبه در سینمای عصر جدید گرگان، علی آبادکتول، گنبد کاووس و بندرترکمن به نمایش در می آید.

یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم دفاع مقدس با موضوعات، مقاومت ، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در 11 بخش مسابقه فیلم سینمایی با 24 فیلم، ویدئویی با 67 فیلم، مستند با 310 فیلم آغاز شد.

همچنین در بخش فیلم کوتاه با 290 فیلم، 313 ثانیه ای با 100 فیلم و خارجی با 150 فیلم و بخش قلم طلایی (فیلمنامه) در ویدئویی با 92 فیلم، سینمایی با 145 فیلم و کوتاه با 170 فیلم اکران می شود.

یادزهمین جشنواره بین المللی فیلم دفدع مقدس در هشت استان به بهانه هشت سال دفاع مقدس در استانهای بوشهر، کرمان، سمنان، خوزستان، کرمانشاه، خراسان شمالی، فارس و گلستان و هشت کشور به همراه برگزاری نمایشگاه عکس در استان گلستان آغاز شد.

این جشنواره تا دوم مهرماه ادامه دارد.