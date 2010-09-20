راه اندازی مرکز تحقیقات زیست محیطی "نئور" در اردبیل

اصغر خودکار در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: طرح مطالعاتی این مرکز تحقیقاتی به اتمام رسیده و راه اندازی آن در دور سوم هیئت دولت به استان پیشنهاد و مصوب خواهد شد.

وی با بیان اینکه در این منطقه 70 گونه گیاهی و 90 گونه جانوری وجود دارد، افزود: با راه اندازی این مرکز گام مهمی در جهت شناساندن قابلیت ها و توانمندی های دریاچه نئور اردبیل برداشته خواهد شد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به قابلیت ها و ظرفیت های بالای این دریاچه در بحث گردشگری ابراز داشت: تقویت بحث گردشگری دریاچه نئور باید از اهداف اصلی استان باشد و بی شک این مهم با ایجاد شرایط و بسترهای لازم و جذب و افزایش گردشگران در این منطقه محقق خواهد شد.

وی با تاکید بر ضرورت توسعه دریاچه نئور اضافه کرد: ما مکلف هستیم از طریق ارتباط زنده بین انسان و محیط، گردشگری، تفریح و استفاده از قابلیت های طبیعی زندگی مردم را پیش از پیش پر رونق نمائیم.

خودکار همچنین با اشاره به برگزاری جشنواره صید ماهی با تک قلاب در دریاچه حفاظت شده نئور اردبیل خاطر نشان کرد: در این جشنواره بیش از 300 نفر از علاقمندان به طبیعت و صیادان ماهی به رقابت پرداختند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از 12 هزار پروانه تک قلاب برای صید ماهی در دریاچه ها و رودخانه های این استان صادر شده است، تصریح کرد: این جشنواره با هدف توسعه فرهنگ صیانت از محیط زیست، رعایت اصول و مقررات این سازمان و انس بیشتر مردم با طبیعت برگزار می شود.

این مسئول با بیان اینکه استان اردبیل در بحث رعایت مسائل زیست محیطی در کشور جزو استان های برتر است، بر شناسایی بیشتر قابلیت های گردشگری و طبیعی استان در رسانه ها بویژه در صدا و سیما مرکز اردبیل و سراسری تاکید کرد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان در پایان از شناسایی 64 منطقه تالابی در سطح استان اردبیل خبر داد.

دریاچه نئور اردبیل به عنوان یکی از جاذبه های دیدنی و گردشگری استان در 48 کیلومترى جنوب خاورى اردبیل به طرف خلخال و در فاصلة 18 کیلومترى خاور جاده، در منطقه کوهستانى رشته کوه باغرو قرار دارد.

وسعت این دریاچه بیش از 220 هکتار و مشتمل بر دو دریاچه بزرگ و کوچک 40 و 180 هکتاری است که در فصل بهار به هم می پیوندند و دریاچه واحد را به وجود می آورند.

بیشترین عمق دریاچه 5.5 متر و میانگین ژرفای آن سه متر است.

دریاچه نئور زیستگاه برخی از گونه های پرندگان مهاجر عبوری است و ماهی قزل آلای رنگین کمان آن شهرت جهانی دارد.

ماهی‌های دریاچه نئور هر سال پیش از زمستان صید و جمع‌آوری می‌شوند زیرا بر اثر یخ زدن دریاچه این ماهی‌ها نمی‌توانند در زمستان زنده بمانند و پس از زمستان دوباره ماهی‌های کوچک پرورشی در نئور رها می‌شوند.

هرساله مسابقه تفریحی تحت عنوان ”مسابقه ماهیگیری“ در این دریاچه بین دوستداران صید ماهی انجام می شود.

بارندگى مناسب و وجود چشمه هاى فراوان سبب پایدارى وضعیت دریاچه شده ضمن آنکه هواى مطبوع منطقه زمینه بسیار مناسبى براى جذب گردشگر خصوصا در اوقات گرم سال را فراهم کرده است. این منطقه داراى پوشش گیاهى متنوعى از گیاهان خشکى زى و آبزى است.