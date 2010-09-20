نگاهی به کاریکاتور روز رسانه های عربی

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز انتخابات پارلمانی افغانستان، شهرک سازی رژیم صهیونیستی و تنشهای داخلی در لبنان بیشتر مورد توجه رسانه های جهان عرب بوده است.

روزنامه القدس العربی چاپ لندن امروز در کاریکاتوری نگاهی طنز به اقدام اخیر روزنامه الاهرام داشته است که در آن تصویر منتشر شده در رسانه ها را در مسئله از سرگیری مذاکرات سازش دستکاری کرده بود و "حسنی مبارک" را که پشت "باراک اوباما" ، "بنیامین نتانیاهو" ، "عبدالله دوم" و "محمود عباس" راه می رفت، به جلوی تصویر انتقال داده بود تا بلکه بر ابهت رئیس جمهور مصر بیفزاید!

روزنامه البیان امارات به مسئله انتخابات افغانستان و ابهامات مطرح شده در زمینه وقوع تقلب در آن توجه داشته است. بر این اساس، از توی صندوق "حامد کرزای" رئیس جمهور افغانستان بیرون آمده است.

روزنامه النهار لبنان مسئله تنشهای داخلی در لبنان در پی موضع گیری اخیر برخی شخصیتهای سیاسی را زیر ذره بین قرار داده است و نقشه لبنان را محاط در چوب کبریت هایی نشان داده که احتمال دارد شعله ور شوند.

روزنامه فرامنطقه ای الشرق الاوسط در بخش کاریکاتور روز به مسئله شهرک سازی رژیم صهیونیستی توجه داشته است که پرنده صلح را از آشیانه فراری داده، تخم های آن را شکسته و خود در آنجا لانه کرده است.

امروز به دو کاریکاتور از روزنامه الرایه قطر توجه می کنیم. در کاریکاتور نخست چگونگی یهودی سازی فلسطین توسط یک نظامی صهیونیست تشریح شده است. وی که اعراب 48 (فلسطینیان ساکن مناطق اشغالی) را به صلیب کشیده است در حال توضیح این مسئله برای یک خاخام یهودی است.

در کاریکاتور دوم روزنامه الرایه به میز مذاکرات مستقیم سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی اشاره شده است. بر این اساس طرف اسرائیلی از میز مذاکرات به عنوان عاملی برای تداوم شهرک سازی ها استفاده می کند.

روزنامه العرب الیوم اردن به خوش خیالی تشکیلات خودگردان فلسطین در مذاکرات سازش توجه کرده است. بر این اساس، طرف فلسطینی که چمدان "مذاکره تا پیروزی!" را در دست دارد با واکنش پرنده صلح روبرو شده است که به وی گفته : بعد از عمری می فهمی که آنچه دنبالش بودی سراب بود!

روزنامه الحیات چاپ لندن نیز امروز به مذاکرات مستقیم سازش توجه داشته است. بر این اساس در حالی که رژیم اسرائیل در حال تخریب خانه های فلسطینیان است، طرف فلسطینی (تشکیلات خودگردان) با خوش خیالی زیر پتوی صلح آرمیده است!

روزنامه الاهرام مصر هم امروز به مسئله سهل انگاری واشنگتن در مذاکرات سازش توجه داشته است که در آن "هیلاری کلینتون" وزیر خارجه آمریکا خطاب به نتانیاهو و ابومازن گفته است: صلح یعنی اینکه به هم سلام کنید، بعد آن هر کاری که خواستید بکنید!