تیم فوتسال جمهوری چک سه دیدار در تبریز برگزار می کند

عباس ترابیان که برای بازدید از امکانات سالن پورشریفی تبریز به این شهر سفر کرده است، با اعلام این خبر به خبرنگار مهر افزود: به عقیده من سالن تازه تاسیس پورشریفی آبروی استان آذربایجان شرقی است. این سالن امکانات ویژه‌ای دارد و می تواند میزبانی آبرومند مسابقات بین المللی و داخلی باشد.

وی در ادامه افزود: سالن پورشریفی کم و کاستی برای میزبانی مسابقات لیگ برتر فوتسال ندارد و صداوسیما می تواند بدون مشکل دیدار روز پنجشنبه گسترش فولادتبریز - علم و ادب مشهد را بصورت زنده پخش کند. این بازی زودتر از دیگر دیدارهای هفته هفتم ساعت 15:30 روز پنجشنبه در سالن شهید پورشریفی برگزار می شود و بصورت مستقیم از شبکه سوم سیما پخش خواهد شد.

رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال در خاتمه تصریح کرد: به مسئولان هیئت فوتبال استان آذربایجان شرقی و باشگاه گسترش فولادتبریز قول داده‌ایم، دیدارهای دوستانه تیم ملی فوتسال با جمهوری چک به میزبانی شهر تبریز و سالن شهید پورشریفی برگزار شود. در صورت موافقت مسئولان تیم ملی فوتسال جمهوری چک، این تیم یک بازی دوستانه نیز مقابل گسترش فولاد تبریز خواهد داشت.

براساس برنامه قرار است تیم ملی فوتسال جمهوری چک برای دیدارهای دوستانه مقابل تیم‌های ایرانی در ماده ژانویه یا فوریه 2011 به کشورمان سفر کند.