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۲۹ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۱۵

سبحانی نیا در گفتگو با مهر:

بررسی اظهارات رئیس جمهور در جلسه امروز کارگروه قوای سه گانه

بررسی اظهارات رئیس جمهور در جلسه امروز کارگروه قوای سه گانه

عضو هیئت رئیسه مجلس از تصمیم بررسی اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر اینکه دوره در راس امور بودن مجلس تمام شده است، در جلسه کارگروه مشترک سه قوه خبر داد.

حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، کارگروهی که بین سه قوه برای احصاء اختلاف در برداشتها تشکیل شده است قرار است اظهارات رئیس جمهور درخصوص جایگاه مجلس را که به فرموده امام (ره) در راس امور است مورد بررسی قرار دهد.

وی افزود: این کارگروه برای حل مشکل اختلافات در برداشتها تشکیل شد، اظهارات اخیر رئیس جمهور هم یک برداشت شخصی و نادرست از فرموده امام(ره) است، زیرا فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران فراتر از زمان ومکان است و برای همه زمانهاست همانطور که در زمان امام(ره) مجلس در راس امور بود امروز هم چنین است.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: اگر غیر از این باشد، بیان آن در شان مقام معظم رهبری است که مشخص کنند که مجلس امروز در راس امور است یا خیر، درحالی که ایشان هم مکررا در مقاطع مختلف تاکید کردند که مجلس در راس امور باشد.

وی افزود: بنابراین کارگروه مشترک قوای سه گانه که هر دوشنبه جلسه برگزار می کند اعلام کرده که این موضوع را در جلسه امروز مطرح می کند.

سبحانی نیا یادآور شد: کارگروه مشترک قرار است پس از احصاء موارد اختلافی بین قوا، با برگزاری همایشی در آینده راهکاری برای نزدیکی و تعامل قوا و رسیدن به یک نگاه واحد در قبال قانون برسد.

کد مطلب 1154898

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