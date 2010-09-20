مسلمانان روسیه با کمبود شدید مسجد مواجه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، ایلدار آیت دینوف امام جماعت و خطیب مسجد جامع مسکو با ابراز نگرانی خود نسبت به کمبود مساجد شهر مسکو روسیه گفت: مسلمانان مسکو با کمبود فضا برای اقامه نماز جماعت رو به رو هستند و به همین دلیل گاهی از کلیساهای ارتدکس برای اقامه این نمازهای جماعت استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به نگرانی مخالفات با ساخت مسجد در منطقه تکستیلشیکی مسکو که این مسائل واهی برای مخالفت با ساخت این مسجد مطرح شده گفت: این مسائل تنها باورهای نادرست و کلیشه ای درباره مسلمانان بوده و هیچ کدام از آنها صحت ندارد.

مسلمانان روسیه اگر چه در این کشور اقلیت محسوب می‌شوند، اما اقلیتی پرشمار بوده که بر خلاف مسیحیان این کشور هر ساله بر جمعیتشان افزوده می‌شود. رشد جمعیت در روسیه منفی بوده و هر ساله حدود یک میلیون نفر از جمعیت آن کاسته می‌شود. اما برخلاف نمودار منفی جمعیتی در کل روسیه، رشد جمعیت مسلمانان این کشور مثبت است و روسیه به لطف همین جمعیت مسلمان پرشمار خود توانست ناظر سازمان کنفرانس اسلامی شود.

مسجد جامع مسکو، مسجد مرکزی شهر محسوب می‎شود و در زمان شوروی نیز فعال بود. مسجد تاریخی مسکو نیز توسط جمعیت تاتاری مسکو به یاد شرکت تاتارها در جنگ روسیه با ناپلئون در (سال 1812) قبل از انقلاب 1917 ساخته شده بود ولی بعد از انقلاب تعطیل شد و توسط دولت به یک سازمان واگذار شد، بعد از آغاز اصلاحات در کشور ساختمان این مسجد به مسلمانان اعاده شد.