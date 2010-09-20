  1. سیاست
  2. سایر
۲۹ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۱۱

ششمین دور گفتگوهای حقوق بشری ایران و ژاپن برگزار شد

ششمین دور گفتگوهای حقوق بشری ایران و ژاپن برگزار شد

ششمین دور گفتگوهای حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران و ژاپن در توکیو برگزار شد .

به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب این گفتگوها ، دو طرف در خصوص ارتقاء تعهدات بین المللی حقوق بشری در موضوعات مختلف حقوق بشری تبادل نظر نمودند .

 نماینده ایران دراین گفتگو ها ضمن تاکید بر ضرورت پای بندی تمامی کشورها به معاهدات حقوق بشری با در نظر گرفتن تفاوت فرهنگ ها و ارزش های کشورهای مختلف، بر ضرورت جلوگیری از بکارگیری استانداردهای دوگانه و تبعیض آمیز در خصوص بریخ از کشورها و استفاده ابزاری از حقوق بشر به عنوان یک اهرم فشار سیاسی تاکید نمود و توسل به این شیوه ها را موجب تضعیف کنوانسیون های بین المللی حقوق بشری و بی اعتبار شدن جایگاه نهادهای حقوق بشری دانست.

در این گفتگوها همچنین جمهوری اسلامی ایران علاقه مندی و آمادگی خود برای تداوم گفتگوهای سازنده، شفاف و برپایه اصل برابری و احترام متقابل با تمام کشورها را اعلام و همچنین ابراز امیدواری شد هفتمین دور از این گفتگوها در سال آینده در تهران برگزار گردد.

هیئت جمهوری اسلامی ایران علاوه بر گفتگوهای حقوق بشری، طی ملاقاتهای جداگانه ای با برخی از مقامات وزارت خارجه ژاپن، پیرامون موضوعات خلع سلاح هسته ای، ضرورت همکاری کشورها در زمینه فعالیت های صلح آمیز هسته ای و پیگیری توافقات صورت گرفته در کنفرانس بازنگری ان پی تی و آخرین تحولات روابط دوجانبه دو کشور نیز تبادل نظر کردند.

جمهوری اسلامی ایران تا کنون هجده دور گفتگوهای دوجانبه حقوق بشری با کشورهای مختلف برگزار کرده است.

کد مطلب 1154906

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها