ششمین دور گفتگوهای حقوق بشری ایران و ژاپن برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب این گفتگوها ، دو طرف در خصوص ارتقاء تعهدات بین المللی حقوق بشری در موضوعات مختلف حقوق بشری تبادل نظر نمودند .

نماینده ایران دراین گفتگو ها ضمن تاکید بر ضرورت پای بندی تمامی کشورها به معاهدات حقوق بشری با در نظر گرفتن تفاوت فرهنگ ها و ارزش های کشورهای مختلف، بر ضرورت جلوگیری از بکارگیری استانداردهای دوگانه و تبعیض آمیز در خصوص بریخ از کشورها و استفاده ابزاری از حقوق بشر به عنوان یک اهرم فشار سیاسی تاکید نمود و توسل به این شیوه ها را موجب تضعیف کنوانسیون های بین المللی حقوق بشری و بی اعتبار شدن جایگاه نهادهای حقوق بشری دانست.

در این گفتگوها همچنین جمهوری اسلامی ایران علاقه مندی و آمادگی خود برای تداوم گفتگوهای سازنده، شفاف و برپایه اصل برابری و احترام متقابل با تمام کشورها را اعلام و همچنین ابراز امیدواری شد هفتمین دور از این گفتگوها در سال آینده در تهران برگزار گردد.

هیئت جمهوری اسلامی ایران علاوه بر گفتگوهای حقوق بشری، طی ملاقاتهای جداگانه ای با برخی از مقامات وزارت خارجه ژاپن، پیرامون موضوعات خلع سلاح هسته ای، ضرورت همکاری کشورها در زمینه فعالیت های صلح آمیز هسته ای و پیگیری توافقات صورت گرفته در کنفرانس بازنگری ان پی تی و آخرین تحولات روابط دوجانبه دو کشور نیز تبادل نظر کردند.

جمهوری اسلامی ایران تا کنون هجده دور گفتگوهای دوجانبه حقوق بشری با کشورهای مختلف برگزار کرده است.