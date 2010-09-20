معارف بلند قرآن توسط امام راحل احیا شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، قهرمان رشید پیش از ظهر دوشنبه در جمع مردم شهر گزیک تصریح کرد: نظام سلطه از انقلاب اسلامی و تفکر ناب امام (ره) سیلی خورده است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی به فرموده امام خمینی (ره) منحصر به شیعیان نیست، اظهار داشت: امروز شاهدیم که انقلاب اسلامی ایران در زمینه رسیدگی به مسائل و مشکلات مسلمانان و پای فشاری برای ایجاد وحدت و انسجام در بین امت اسلامی جلو دار است.

استاندار خراسان جنوبی افزود: افردای که همواره در خارج از مرزهای ایران به دنبال ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی هستند کسانی اند که همیشه از انقلاب اسلامی و اسلام ناب محمدی سیلی خورده اند از این رو باید مراقبت کرد که اسلام ناب با اسلام آمریکایی تفاوت اساسی دارد.

وی با با اشاره اینکه دشمنان همواره به دنبال بزرگنمایی در اختلافات فقهی بین شیعه و سنی هستند، بیان داشت: شیعه و سنی در بسیاری از مسائل دارای مشترکات بسیار خوبی هستند و آن دسته از مسائل فقهی که بین این دو مشترک نیست باید در فضای مناسب و بین علمای شیعه و سنی مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد تا از ایجاد اختلاف جلوگیری شود.

رشید ادامه داد: امروز قرآن ناطق انقلاب اسلامی، تفکر ناب حضرت امام (ره) و هدایت های درست ولایت فقیه است.

وی تاکید کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی استکبار و غرب با انجام دسیسه های مختلف سعی در ایجاد اختلاف و تفرقه داشت تا بتواند به انقلاب ضربه بزند اما همواره با هوشیاری مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی و تفکرات ناب حضرت امام (ره)و رهبری راهیانه مقام معظم رهبری هیچگاه نتوانست به اهداف شوم خود دست پیدا کند.

استاندار خراسان جنوبی ضمن تشکر از راهپیمایی عظیم و پر شور مردم درمیان در روز جهانی قدس و حضور در صحنه به منظور محکوم کردن حادثه ننگین هتک حرمت به قرآن کریم خاطرنشان کرد: امروز مدعیان دموکراسی و آزادی خواهی در غرب که همواره در فکر طراحی خاورمیانه بزرگ و مدیریت جهانی هستند به کشورهای مظلوم عراق و افغانستان حمله می کنند و به بهانه مبازره با تروریست میلیون‌ها زن و کودک را به خاک و خون می کشانند.

وی تروریسم را غده‌ای دانست که در دامان خودشان استکبار پرورش یافته است و ادامه داد: متاسفانه استکبار جهانی با استفاده از ذخایر و حتی سربازان کشورهای اسلامی در راستای تضعیف و به سلطه کشاندن ملت‌ها از آنها استفاده می کند.

رشید افزود: خوشبختانه امروزه بعد از گذشت 32 سال از عمر با برکت انقلاب اسلامی شاهد همبستگی و انسجام بیش از پیش ملت غیور ایران هستیم.

وی با اشاره به حادثه ننگین آتش زدن قرآن کریم افزود: این حادثه گرچه مصیبت بزرگی برای جهان اسلام بود اما موجب تقویت همبستگی و اتحاد بین ملتهای مسلمان جهان شد گرچه هنوز برخی از حاکمان کشورهای اسلامی در خواب غفلت هستند.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه این حادثه موجبات اضمحلال هرچه سریعتر غرب را به دنبال خواهد داشت یادآور شد: این دشمنی‌ها با ملتهای مسلمان پایان نپذیرفته و باید هوشیار باشیم و با پیروی از ولایت فقیه با حفظ اتحاد و همبستگی در جهت خنثی سازی این توطئه ها اقدام نماییم.

وی اضافه کرد: آنها با آتش زدن قرآن به دنبال انجام عمل مشابه از سوی مسلمانان و مقابله به مثل آنان بودند اما اسلام نه تنها هیچ تضادی با سایر ادیان الهی ندارد بلکه نقطه کمال آنهاست، از این رو امید است روزی شاهد ایجاد حکومت واحد اسلامی در دنیا باشیم.

رشید در پایان تصریح کرد: امروز تفکر جاهلیت غرب با آتش زدن کتاب آسمانی یک میلیارد و 500 میلیون انسان جلوه گر شد چرا که در مقابل منطق روشن قرآن جوابی ندارند.

روستای گزیک امروز با حضور استاندار خراسان جنوبی به شهر ارتقاء یافت و استاندار نسبت به راه ندازی هرچه سریعتر شهرداری این شهر قول مساعد داد.