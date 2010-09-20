برخی کارگردانان مفهوم تئاتر کودک را نمی دادند

نوشین بیگلریان که با نمایش "جشن تولد " از همدان در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان حضور دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این افراد نه تنها موفق نمی شوند بلکه معنی اصلی تئاتر کودک را زیر سئوال برده و کودک را از تئاتر فراری می دهند .

وی با بیان اینکه تاکنون آنچنان که باید نتوانسته ایم کودکان و نوجوانان را به سمت تئاتر هدایت کنیم، اظهار داشت: این امر به خاطر آن است که حیطه شخصیتی کودک و نوجوان و مجموعه ویژگی های روحی و روانی او را نمی شناسیم .

بیگلریان راه خروج از این معضل را آگاهی دادن، برگزاری کلاس های آموزشی و تخصصی و دیدن نمایش های خوب دانست و خاطرنشان کرد: تنها راه جذب کودک و نوجوان آن است که تئاتر کودک به زبان خود کودکان و نوجوانان اجرا شود تا بتوانند با بازیگران هم‌ذات پنداری کرده و جذب نمایش شوند .

وی با تاکید بر نقش آموزش و پرورش در این خصوص، گفت: اداره کل آموزش و پرورش تنها نهادی است که بر دانش آموزان احاطه دارد و می تواند به راحتی بر آنها تاثیر بگذارد .

کارگردان تئاتر همدان افزود: آموزش و پرورش می تواند با برگزاری برنامه های جانبی به ترویج تئاتر در استان همدان بپردازد و کودکان را با این هنر آشنا کند .

نوشین بیگلریان با تاکید بر اینکه همدان بنیان گذار جشنواره تئاتر کودک و نوجوان است، گفت: هرگز نباید اجازه دهیم این جشنواره از همدان خارج شود .