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۲۹ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۵۰

برخی کارگردانان مفهوم تئاتر کودک را نمی دادند

برخی کارگردانان مفهوم تئاتر کودک را نمی دادند

همدان - خبرگزاری مهر: یک کارگردان تئاتر گفت: برخی از کارگردانان هنوز مفهوم تئاتر کودک را نمی دادند و فکر می کنند تنها با حفظ ظاهر نمایش و رنگ و لعاب دادن به کار می توانند کودک و نوجوان را تا پایان روی صندلی نگه دارند.

نوشین بیگلریان که با نمایش "جشن تولد " از همدان در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان حضور دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این افراد نه تنها موفق نمی شوند بلکه معنی اصلی تئاتر کودک را زیر سئوال برده و کودک را از تئاتر فراری می دهند.

وی با بیان اینکه تاکنون آنچنان که باید نتوانسته ایم کودکان و نوجوانان را به سمت تئاتر هدایت کنیم، اظهار داشت: این امر به خاطر آن است که حیطه شخصیتی کودک و نوجوان و مجموعه ویژگی های روحی و روانی او را نمی شناسیم.

بیگلریان راه خروج از این معضل را آگاهی دادن، برگزاری کلاس های آموزشی و تخصصی و دیدن نمایش های خوب دانست و خاطرنشان کرد: تنها راه جذب کودک و نوجوان آن است که تئاتر کودک به زبان خود کودکان و نوجوانان اجرا شود تا بتوانند با بازیگران هم‌ذات پنداری کرده و جذب نمایش شوند.

وی با تاکید بر نقش آموزش و پرورش در این خصوص، گفت: اداره کل آموزش و پرورش تنها نهادی است که بر دانش آموزان احاطه دارد و می تواند به راحتی بر آنها تاثیر بگذارد.

کارگردان تئاتر همدان افزود: آموزش و پرورش می تواند با برگزاری برنامه های جانبی به ترویج تئاتر در استان همدان بپردازد و کودکان را با این هنر آشنا کند.

نوشین بیگلریان با تاکید بر اینکه همدان بنیان گذار جشنواره تئاتر کودک و نوجوان است، گفت: هرگز نباید اجازه دهیم این جشنواره از همدان خارج شود.

هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان هفتم تا 11 مهرماه در همدان برگزار می شود.

کد مطلب 1154917

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