به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی فوتبال دستی به منظور حضور در مسابقات بین‎المللی ژاپن با حضور عبدالله ذوالفقاری، مرتضی دویران، وحید چایچی و مهدی اکرامی تشکیل شد. این اردو سه روز در هفته در مجموعه شهید کشوری پیگیری خواهد شد. رقابت‎های بین‌المللی فوتبال دستی اول تا سوم آبانماه در یوکوهامای ژاپن برگزار می‎شود.

مسابقات بیس بال قهرمانی کشور آغاز شد

مسابقات بیس بال قهرمانی کشور از روز گذشته یکشنبه به طور همزمان در تهران و کرج آغاز شد. این رقابت‎ها با حضور 250 شرکت کننده در دو گروه 5 تیمی برگزار می‌شود. دیدار رده بندی و فینال مسابقات بیس بال قهرمانی کشور روز جمعه پیش رو برگزار می‎شود.

دومین اردوی تیم ملی دارت ادامه دارد

مرحله دوم اردوی آماده سازی تیم ملی دارت که از 26 شهریور ماه در ساوه آغاز شده است، ادامه دارد. در این اردو 13 بازیکن (5 خانم 8 آقا) شرکت دارند. تیم ملی دارت کشورمان برای حضور در مسابقات بین‎المللی آسیا و اقیانوسیه آماده می‌شود. این رقابت‎ها 20 آبان‌ماه در ژاپن آغاز خواهد شد.