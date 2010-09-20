  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۹ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۱۱

خبرهای کوتاه فدراسیون انجمن‌های ورزشی

خبرهای کوتاه فدراسیون انجمن‌های ورزشی

خبرهایی از فدراسیون انجمن‎های ورزشی در مورد آماده‌سازی تیم ملی فوتبال دستی، آغاز مسابقات بیس بال و برگزاری دومین اردوی تیم ملی دارت را در خبرگزاری مهر می‏خوانید.

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی فوتبال دستی به منظور حضور در مسابقات بین‎المللی ژاپن با حضور عبدالله ذوالفقاری، مرتضی دویران، وحید چایچی و مهدی اکرامی تشکیل شد. این اردو سه روز در هفته در مجموعه شهید کشوری پیگیری خواهد شد. رقابت‎های بین‌المللی فوتبال دستی اول تا سوم آبانماه در یوکوهامای ژاپن برگزار می‎شود.

مسابقات بیس بال قهرمانی کشور آغاز شد
مسابقات بیس بال قهرمانی کشور از روز گذشته یکشنبه به طور همزمان در تهران و کرج آغاز شد. این رقابت‎ها با حضور 250 شرکت کننده در دو گروه 5 تیمی برگزار می‌شود. دیدار رده بندی و فینال مسابقات بیس بال قهرمانی کشور روز جمعه پیش رو برگزار می‎شود.

دومین اردوی تیم ملی دارت ادامه دارد
مرحله دوم اردوی آماده سازی تیم ملی دارت که از 26 شهریور ماه در ساوه آغاز شده است، ادامه دارد. در این اردو 13 بازیکن (5 خانم  8 آقا) شرکت دارند. تیم ملی دارت کشورمان برای حضور در مسابقات بین‎المللی آسیا و اقیانوسیه آماده می‌شود. این رقابت‎ها 20 آبان‌ماه در ژاپن آغاز خواهد شد.

کد مطلب 1154919

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه