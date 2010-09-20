به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی فوتبال دستی به منظور حضور در مسابقات بینالمللی ژاپن با حضور عبدالله ذوالفقاری، مرتضی دویران، وحید چایچی و مهدی اکرامی تشکیل شد. این اردو سه روز در هفته در مجموعه شهید کشوری پیگیری خواهد شد. رقابتهای بینالمللی فوتبال دستی اول تا سوم آبانماه در یوکوهامای ژاپن برگزار میشود.
مسابقات بیس بال قهرمانی کشور آغاز شد
مسابقات بیس بال قهرمانی کشور از روز گذشته یکشنبه به طور همزمان در تهران و کرج آغاز شد. این رقابتها با حضور 250 شرکت کننده در دو گروه 5 تیمی برگزار میشود. دیدار رده بندی و فینال مسابقات بیس بال قهرمانی کشور روز جمعه پیش رو برگزار میشود.
دومین اردوی تیم ملی دارت ادامه دارد
مرحله دوم اردوی آماده سازی تیم ملی دارت که از 26 شهریور ماه در ساوه آغاز شده است، ادامه دارد. در این اردو 13 بازیکن (5 خانم 8 آقا) شرکت دارند. تیم ملی دارت کشورمان برای حضور در مسابقات بینالمللی آسیا و اقیانوسیه آماده میشود. این رقابتها 20 آبانماه در ژاپن آغاز خواهد شد.
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