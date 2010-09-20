به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دحقی رئیس ستاد اجرایی نخستین نمایشگاه کتاب و نوشت افزارگفت: میزان رضایتمندی مشتریان از غرفهها را مهمترین معیار ارزیابی عملکرد آنها میدانیم و براساس منشوری که نمایشگاه در نظر گرفته است دو غرفه برتر انتخاب میشوند.
وی چینش غرفهها و چگونگی برخورد غرفهداران با بازدید کنندگان را از شاخصهای این منشور عنوان کرد و گفت: تنوع، کیفیت و قیمت کالاهای ارائه شده از سوی غرفهها از دیگر معیارهای این انتخاب است.
دحقی افزود: مهمتر و مستندتر از همه این موارد، ارزیابی پاسخهای نوشته شده بر برگههای نظرسنجی است که مسئولان برگزاری نمایشگاه میان بازدیدکنندگان توزیع کردهاند.
بر اساس گفته این مقام مسئول در آخرین روز نمایشگاه یک غرفه نمونه نوشت افزار و یک غرفه نمونه ناشران معرفی خواهد شد.
نخستین نمایشگاه کتاب و نوشتافزار "بوی ماه مهر" تا فردا 30 شهریور در مصلای امام خمینی (ره) برپاست.
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