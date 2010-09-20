100 هزار پرستار به صورت قراردادی کار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا یگانه افزود: به علت به روز نبودن چارت بیمارستانهای کشور بیش از 100 هزار نفر از پرستاران به صورت قراردادی فعالیت می کنند و از امنیت شغلی برخوردار نیستند ضمن اینکه باید با اصلاح چارت سازمانی بیمارستانها تعداد پرستاران کشور حداقل سه برابر شود.

وی گفت: کمبود شدید نیروی پرستار در بیمارستانها مانع از بازنشسته شدن پرستاران می‌شود و از طرفی با خارج شدن هر پرستار از سیستم درمانی تلاش می‌شود نیروی جوان طرحی جایگزین شود تا موقتا مرهمی بر زخمشان باشد.

یگانه با بیان اینکه حداقل سه برابر نیروهای موجود به پرستار نیاز داریم، افزود: با وجود افزایش ساخت و احداث بیمارستانهای جدید در کشور به تناسب آن شاهد افزایش چارت و نیروی انسانی مورد نیاز نبوده ایم.

وی با بیان اینکه هم ‌اکنون کمبود نیروی انسانی در بیمارستانها بیداد می‌کند، گفت: اگر استخدام 23 هزار پرستار انجام نگیرد وضعیت آینده درمان کشور مبهم خواهد بود.

یگانه ادامه داد: با وجود افزایش تعداد بیمارستانها هیچ تعییر چارتی در بیمارستانها نداشته ‌ایم بنابراین مراکز درمانی برای تأمین نیروی انسانی ناگزیرند پرستاران را به صورت قراردادی و شرکتی جذب کنند. این در حالی است که بنا بر دستور رئیس جمهوری هر گونه استخدام شرکتی در دانشگاهها ممنوع است.

وی به وجود بیش از 100هزار نیروی پرستار قراردادی در سراسر کشور اشاره کرد و افزود: این میزان نیروی قراردادی به علت نداشتن چارت تشکیلاتی لازم در بیمارستانها است.

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری کشور گفت: هم‌اکنون شمار فراوانی از پرستاران نه به علت فرار از کار بلکه به علت نداشتن توان کار متقاضی بازنشستگی پیش از موعد هستند اما با وجود قانون مبنی بر بخشودگی خدمت و بازنشستگی پیش از موعد هیچ یک از دانشگاهها به علت کمبود نیروی جایگزین توان اجرای آن را ندارند.

یگانه با استناد به نتایج بررسیهای کشوری، افزود: بیش از 50 درصد پرستاران به علت فشار کاری فراوان، شب کاری و شیفتهای نامتعارف به آرتروز گردن، کمر، بیماریهای جسمی و روانی مبتلا هستند.

وی گفت: با وجود مصوبات قانونی برای بازنشستگی پیش از موعد برای پرستاران، متاسفانه بخشنامه‌های صادر شده پس از این مصوبات مانع از اجرای قانون می شود.

یگانه افزود: اگر در گذشته سنوات بخشودگی، حق بیمه و کارفرما برای یک پرستار بازنشسته 150 میلیون ریال تمام می‌شد اما امروز دانشگاهها باید مبلغی به ارزش 300 میلیون ریال را پرداخت کنند که هیچ دانشگاهی توان پرداخت این مبلغ را به پرستاران و در نتیجه بازنشسته کردن پرستاران را ندارد.