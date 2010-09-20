کالاهای خارجی نباید به هر قیمتی وارد کشور شوند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، کوروش پرویزیان ظهر دوشنبه در جمع تولید کنندگان استان زنجان افزود: ورود قاچاق کالای خارجی موجب از بین رفتن صنعت و تولید داخلی شده و اثرات مخرب در بخش های دیگر را به دنبال دارد.

وی همچنین در مورد مسئله اعطای تسهیلات به پایانه صادراتی افزود: این طرح در حال رسیدگی است و در تلاش هستیم در آینده نزدیک نتایج این طرح را اعلام کنیم.

پرویزیان در خصوص طرح هایی که نیازمند اعطای تسهیلات بالای یک میلیارد یورویی است، افزود: پرداخت این تسهیلات از حیطه بانک توسعه صادرات خارج بوده و باید شورای عالی بانک ها در این خصوص تصمیم گیری کند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات، با بیان اینکه با توجه به ظرفیت مالی محدود و مشخص، اولویت ها به گونه ای است که باید با شرایط کشور هماهنگ باشیم افزود: با اینحال نیز در سال 88، بانک توسعه صادرات پنج برابر سپرده گذاری توسط شعبات، تسهیلات به متقاضیان ارائه کرد.

پرویزیان افزود: افزایش نرخ ارز در شرایط فعلی باعث کاهش ارزش پول ملی خواهد شد و حفظ ارزش پول ملی، از دغدغه های ماست.

وی ادامه داد: حمایت از صادر کنندگان برای جبران زیان های ناشی از ثابت بودن نرخ ارز، باید در نظر گرفته شود.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات، استراتژی این بانک را کاهش هزینه های تولید کنندگان خواند و افزود: بر اساس آمار موجود، بانک توسعه صادرات با کمترین نرخ بهره، بیشترین تسهیلات را به واحدهای تولیدی ارائه می کند.

پرویزیان همچنین استمهال بدهی شرکت ملی سرب و روی ایران را مشکل گشا ندانست و افزود: این کار عملاً واحدها را به سمت تنبلی سوق خواهد داد، اما در خصوص این واحد تولیدی، به دلیل شرایط ویژه این واحد، مسئله جداگانه رسیدگی خواهد شد.