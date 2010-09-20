به گزارش خبرگزاری مهر، از دیگر موضوعات پیچیده ای که توسط پایگاه مطالعاتی و نظرسنجی Ask Jeeves به عنوان بی پاسخ ترین سئوالهای دنیا انتخاب شده میرایی، راز خوشبختی و حتی بهتر بودن زندگی افراد مو بور بوده اند.

این موتور جستجو اکنون نتیجه بررسیهای خود را که طی دهه اخیر و از طریق طرح میلیاردها سئوال گردآوری کرده در قالب سئوالات بی جواب برتر منتشر کرده است.

سئوالهای بی شمار این وب سایت بسیار گسترده بوده و از سئوالی کلیشه ای مانند "عشق چیست" گرفته تا "مشهورترین انسان روی کره زمین کیست" را در خود گنجانده بوده است. این وب سایت ماهانه به 16 میلیارد سئوال پاسخ می دهد اما در عین حال اعتراف می کند که حتی متخصص ترین و داناترین نیروهایش در برابر پاسخ برخی از سئوالات ناتوان هستند.

این پایگاه انجمنی را نیز به وجود آورده است که کاربران با عضویت در آن می توانند به سئوالات یکدیگر به ویژه سئوالاتی که پاسخ آشکاری برای آنها یافته نشده است، پاسخ دهند.

برترین سئوال بی پاسخ جهان از دید این وب سایت سئوال "مفهوم حیات چیست" بوده است. با این حال تمامی سئوالاتی که به نظر بی پاسخ می آیند چندان نیز متفکرانه و عقلانی به نظر نمی آیند.

بر اساس گزارش تلگراف، برای مثال میلیونها نفر در جهان هستند که می خواهند از سرنوشت "تونی سوپرانو" گنگستر مشهور یکی از سریالهای تلویزیونی مشهور پس از نمایش قسمت پایانی نامشخص و نیمه تمام این برنامه آگاه شوند.

9 سوال بی پاسخ برتر دهه گذشته:

1- مفهوم حیات چیست؟

2- آیا افراد بور زندگی شادتری دارند؟

3- بهترین راه برای کاهش وزن چیست؟

4- آیا خارج از زمین حیات وجود دارد؟

5- مشهورترین انسان روی زمین کیست؟

6- عشق چیست؟

7- راز خوشبختی چیست؟

8- آیا تونی سوپرانو مرده؟

9- چقدر زنده خواهم بود؟