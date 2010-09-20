روز شمار حذف تیم پرطرفدار هندبال کرمان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، علیرغم پیگیریهای مداوم رسانه ای در خصوص حل مشکلات مالی پر افتخارترین تیم کرمان در عرصه بین المللی و ملی تیم هندبال شهرداری زرند همچنان دست به گریبان مشکلات باقیمانده است.

با توجه به تمدید زمان ثبت نام در لیگ برتر هندبال کشور تا پایان ماه جاری و همچنین تداوم مشکلات این تیم ورزشی پر طرفدار کرمان از ابتدای هفته جاری عملا روز شمار حذف هندبال شهرداری زرند آغاز شده و این تیم تنها پنج روز برای حل مشکلاتش فرصت دارد.

با این وجود مشکلات و مسائل مالی تیم هندبال شهرداری زرند همچنان پا برجاست اما از سوی دیگر مسئولان هیئت هندبال کرمان، شهرداری زرند و حمایت کنندگان عجله ای برای رفع موانع حضور این تیم در لیگ برتر ندارند و در این خصوص پاسخگو نیستند.

دو هفته گذشته، سرانجام پس از چندین ماه مسئولان و حامیان این تیم دور یک میز جمع شدند و پس از مذاکرات اولیه قرار شد یک هفته بعد در خصوص مشکلات مالی این تیم تصمیم بگیرند اما یک هفته گذشت و جلسه نهایی همچنان برگزار نشد و این در حالی است که این تیم کمتر از یک هفته برای ثبت نام در لیگ برتر فصل جاری فرصت دارد.

پیگیریهای خبرنگار مهر پس از یک هفته برای گفتگو با رئیس هیئت هندبال کرمان در خصوص وضعیت این تیم نیز بدون نتیجه باقیمانده است و تنها کسی که در خصوص وضعیت این تیم پرطرفدار کرمانی پاسخگو بود سرمربی این تیم است که وی نیز از بروز مشکلات کنونی ابراز نگرانی کرد.

محسن اخگر با اشاره به اینکه قرار بود طی هفته گذشته جلسه دوم و نهایی تصمیم گیری برای مسائل مالی تیم هندبال شهرداری زرند برگزار شود، افزود: هنوز این جلسه برگزار نشده ولی قرار شده در اولین فرصت اعضاء برای تصمیم گیری نهایی در این مورد دور هم جمع شوند.

وی یادآورشد: قرار بود کادر فنی تیم هزینه های انجام شده طی فصل گذشته را به صورت مکتوب آماده کند و یک سری هزینه از دو سال قبل است که با تیم هئیت هندبال بجا مانده است که خزانه دار هئیت لیست آنها را آماده کرده است.

اخگر گفت: همچنین هزینه هایی که شهرداری زرند، مربیان و سرپرست برای تیم انجام داده اند نیز لیست شده تا در جلسه تصمیم گیری بدهیها تعیین تکلیف شوند.

همه این مسائل در حالی است که در تماسهای تلفنی مکرر خبرنگار مهر با دفتر رئیس هئیت هندبال به مشغله کاری فراوان وی، هر گونه پاسخ گویی منتفی و به فردا و فرداها موکول می شود.

امیدواریم پاسخ گویی و تصمیم گیری نهایی در خصوص این تیم هرچه سریعتر انجام شود چرا که تا پایان شهریور و تصفیه حساب تیم و اعلام آمادگی برای حضور در لیگ برتر تنها چند روز انگشت شمار باقی مانده است و جلسه هئیت هندبال برای حل مشکلاتی که چون کلاف در هم تنیده شده است به روزهای بعدی معوق نشود.

هندبال استان کرمان سابقه ای بیش از بیست سال دارد و نماینده کرمان یعنی شهرداری زرند از جمله تیمهای شناخته شده آسیا است که این روزها در آستانه انحلال به دلیل مسائل مالی قرار دارد.

بازیکنان این تیم نیز از جمله بازیکنانی هستند که به پرداخت قرار دادهای خود بی اعتماد هستند و گره کار تنها به دست چهار مسئول حمایت کننده این تیم برطرف می شود اما هر بار به دلیل عدم حضور یکی از این اعضاء جلسه لغو می شود.