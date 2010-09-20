یک هزار تعاونی در بوشهر ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، اصغر جعفری بعد از ظهر دوشنبه در همایش تجلیل از تعاونیهای برتر استان بوشهر افزود: از زمان ایجاد تعاونیها در استان بوشهر تاکنون سه هزار و 177 تعاونی با 674 هزار اعضو تشکیل شده که طی این مدت زمینه اشتغال 36 هزار و 502 نفر نیز با ایجاد این تعاونیها فراهم شده است .

وی با بیان اینکه امسال251 تعاونی با 9 هزار نفر عضو و اشتغال چهار هزار و 300 نفر در استان بوشهر تشکیل می شود، گفت: اداره کل تعاون استان بوشهر امسال تعهد ایجاد 810 فرصت شغلی را در این استان برعهده دارد .

مدیر کل تعاون استان بوشهر با اشاره به اینکه در هفته تعاون امسال 34 طرح تعاونی با سرمایه گذاری حدود 11 میلیارد تومان در استان بوشهر به بهره برداری رسید، اظهار داشت: این هفته سه طرح تعاونی کشاورزی، 13 طرح صنعتی، 14 طرح خدماتی، چهار طرح مسکن و یک طرح تعاونی تامین نیاز مورد بهره برداری قرار گرفت .

جعفری یادآور شد: با بهره برداری از این تعداد تعاونی زمینه اشتغال 362 نفر فراهم شده که نقش بسزایی در اشتغال استان دارند.

در پایان این همایش از 12 تعاونی برتر استان بوشهر در گرایشهای کشاورزی، صنعتی، عمرانی، خدمات، حمل ونقل، مسکن، فرش دستباف، تامین نیاز تولید کنندگان، تامین نیاز مصرف کنندگان، بانوان، سهام عدالت تقدیر شد.

همچنین تعاونی گلخانه ای کوثر دشتی به عنوان شرکت تعاونی برتر ملی انتخاب شد.