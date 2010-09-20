تولید میگوی گلستان به چهار تن در هکتار افزایش می یابد

علی اکبر پاسندی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: با بررسی های کارشناسی و نمونه برداری های انجام شده در طول مدت 75 روز پرورش میگوی وانامی نشان می دهد وزن متوسط میگو در حال حاضر بین 9 تا 13گرم است.

مدیرکل شیلات گلستان تصریح کرد: با در نظر گرفتن وزن متوسط میگوی پرورش یافته در مرکز گمیشان فعلا بیومس تخمینی در هکتار حدود سه هزار کیلوگرم اعلام می شود.

وی گفت: با در نظر گرفتن غذای مصرفی که در شرایط فعلی FCR آن 0.9 است می توانیم اظهار امیدواری کنیم در مدت یک ماهی که دوره پرورش باقیمانده است در این مدت رشد میگوی وانامی از شرایط مطلوبتری برخوردار باشد.

پاسندی پیش بینی کرد که با گذشت یک ماه باقیمانده دوره پرورش امیدواریم در زمان صید، وزن میگوی پرورشی به بیش از 15 گرم برسد که در آن صورت میزان تولید میگو به بیش از چهار تن در هکتار خواهد رسید.

وی افزود: تولید بیش از چهار تن در هکتار نشان می دهد که شرایط زیستی، شوری آب و وضعیت جوی برای توسعه پرورش میگوی وانامی در شمال گمیشان با استفاده از آب دریای خزر بسیار مطلوب است.

مدیرکل شیلات گلستان اظهار امیدواری کرد که اهداف تعیین شده برای پرورش میگوی وانامی در سال جاری تعیین میزان توان تولید در هکتار و قیمت تمام شده میگوست که امید است در پایان دوره پرورش سال جاری توسط بخش خصوصی اعلام می شود.

پاسندی افزود: شیلات استان با مشارکت بخش خصوصی در سال جاری اقدام به پرورش میگوی وانامی به صورت نیمه متراکم در سطح شش هکتار شامل 9 استخر پرورشی با استفاده از سیستم هوادهی کرده است.

وی گفت: با اعلام توان تولید در هکتار و قیمت تمام شده هر کیلو میگو در طی دوره پرورش توسط بخش خصوصی به تمام علاقمندان توسعه پرورش میگو این نوید را می دهیم که بتوانیم با سرعت بیشتری نسبت به رفع موانع موجود و توسعه این فعالیت در منطقه گمیشان تلاش کنیم.

پاسندی مدیرکل شیلات گلستان ضمن تشکر از مسئولین استانی گفت: انتظار می رود مسئولان استان به ویژه استاندار و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نسبت به رفع موانع زیست محیطی حداکثر تلاش را انجام داده و برای راه اندازی و توسعه سایت میگو از شیلات و این پروژه مهم و اشتغال زا همانطور که تا کنون حمایت کرده اند تا راه اندازی کامل از حمایت و پشتیبانی شیلات دریغ نورزند.

وی افزود: راه اندازی کامل سایت میگوی گمیشان نقش مهمی در تولید و اشتغال جوانان منطقه خواهد داشت.

پاسندی گفت: سایت میگوی گمیشان ضمن جذب صیادان غیر مجاز به کار، می تواند کمک شایانی به حفظ ذخائر ارزشمند دریای خزر داشته باشد و از فشار بی امان صیادان غیر مجاز به دریا می کاهد.

مدیرکل شیلات گلستان در پایان با اشاره به ارزش غذایی بسیار بالای میگو به واسطه وجود مواد معدنی همچون سلنیم که به عنوان ماده غذایی ضد سرطان می توان از آن یاد کرد و گفت: به مردم استان گلستان نوید می دهیم ، در سال جاری با توجه به میزان تولیدی که پیش بینی می شود، می توانند از میگوی پرورشی بصورت تازه در سبد غذایی خود استفاده کنند.