واحدهای صنعتی زنجان نیازمند کمک فوری بانک ها هستند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ابراهیم جمیلی قبل از ظهر دوشنبه در نشست فعالان صنعتی استان زنجان با مدیرعامل بانک توسعه صادرات کشور افزود: متاسفانه در بسیاری موارد طولانی بودن فرآیند رسیدگی به پروندهای تولیدی صنعت را دچار مشکل کرده است.

وی تصریح کرد: پروسه زمانی رسیدگی به پرونده های واحدهای تولیدی در بانک توسعه صادرات، بسیار طولانی است و این مسئله، واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه می سازد.



وی ادامه داد: طولانی شدن زمان عملیات بانکی، لطمات جبران ناپذیری را بر پیکره صادرکنندگان کشور وارد می کند، چرا که در شرایط تحریم، اگر بانک ها از واحدهای تولید حمایت نکنند، تولید لطمات جدی خواهد دید.

جمیلی اذعان داشت: قیمت ارز در طول سنوات اخیر ثابت مانده و این امر موجب شده تا صادرکنندگان، مزیت های صادراتی خود را از دست بدهند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن زنجان افزود: ثابت ماندن قیمت ارز به خودی خود موجب می شود کشور به واردکنندگان کالاهای مصرفی، سوبسید ارائه دهد و این امر، کمر تولید داخلی را خواهد شکست.

جمیلی با اشاره به قاچاق 20 میلیارد دلار کالا به کشور، خاطر نشان کرد: انواع دستگاه های برقی بدون دادن سود و عوارضی گمرکی از طریق بازارچه های مرزی وارد کشور می شود و این مسئله به زیان تولید داخلی است.

