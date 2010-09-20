25 درصد نان تولیدی به ضایعات تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسیح رجبی ظهر دوشنبه در نشستی خبری با اصحاب رسانه مازندران در ساری افزود: علی رغم اینکه برای این محصول حدود هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می شود اما 25 درصد از محصولات آن تبدیل به ضایعات می شود.

وی با اشاره به اینکه تنها در کشورهای جهان سوم شاهد ضایعات در محصولات هستیم افزود: در کشورهای پیشرفته ضایعات محصولات تولیدی یک در هزار یاد می شود و به درصد نمی رسد.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو با اشاره به اینکه نباید چنین ضایعاتی را تحمل کنیم تصریح کرد: وضعیت فعلی بسیار نابهنجار است و با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از ضایعات نان نیز کاسته خواهد شد.

وی تولید محصولات نان را شامل فرآیند گسترده ای دانست و اظهار داشت : این فرآیند از تولید گندم آغاز می شود و باید درست مدیریت شود تا به تولید نان مناسب دست یابیم.

رجبی با بیان اینکه در ابتدا وزارت کشاورزی باید در انتخاب نوع بذر دقت لازم را داشته باشد خاطرنشان کرد: نگهداری گندم سالم در انبارهای نامناسب باعث نامرغوب شدن گندم و نان تولیدی می شود.

وی با اشاره به اینکه در مازندران از نظر فضاهای مورد نیاز مکانیزه برای گندم دچار مشکل هستیم گفت: مازندران نیازمند 500 هزار تن فضای مکانیزه نگهداری گندم است در صورتی که ظرفیت سیلوی نکا صدهزا رتن است.

رجبی با بیان اینکه در مازندران فقط 25 درصد فضای مناسب برای نگهداری گندم داریم تصریح کرد: این میانگین در سطح کشور 80 درصد است .

وی از دلایل ضایعات نان را نداشتن فضای مناسب برای نگهداری گندم عنوان کرد و یادآور شد: به دلیل نداشتن فضای مناسب در استان ، مجبور هستیم گندم را در کوتاه مدت از سایر استان ها وارد کنیم که منجر می شود از گندم نامناسب برخی استان ها استفاده کنیم.

رجبی در بیان دیگر عوامل موثر بر کیفیت نان ، از حمل و نقل یاد کرد و افزود: هیچ تحقیقاتی در سطح کشور وجود ندارد که بیان کننده میزان تاثیر نامناسب عوامل دست اندرکار تولید نان ، بر کیفیت نان تولیدی باشد.

وی راه تولید نان مناسب را خروج از انحصار عنوان کرد و اظهار داشت : با اجرای قانون هدفمندی از انحصار خارج خواهیم شد .

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو راه اندازی نانوایی های آزادپز را در همین راستا دانست و تصریح کرد: نانوایی های آزادپز برای آمادگی مردم برای مواجه به قیمت واقعی نان ، راه اندازی شدند تا به صورت یکباره با این مسئله مواجه نشوند.



رجبی در خصوص برخورد با نانوایی هایی که نان نامرغوب و کم کیفیت تولید می کنند گفت: وظیفه نظارت بر عهده استانداری است و قانون در این خصوص تعزیرات آرد و نان را مکلف کرده است.

وی با بیان اینکه در این زمینه ، شرکت غله هیچ وظیفه ای ندارد یادآور شد: شرکت غله می تواند گزارش تخلفات را به تعزیرات آرد و نان ارائه کند تا با متخلفان برخورد شود .