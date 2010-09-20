  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۹ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۰۳

والیبال قهرمانی آسیای میانه/

دیدار نهایی ایران با تدابیر شدید امنیتی برگزار می‌شود

دیدار نهایی ایران با تدابیر شدید امنیتی برگزار می‌شود

برگزارکنندگان مسابقات والیبال قهرمانی آسیایی میانه به خاطر بمب‌گذاری تروریستی روز گذشته در دهلی نو، برای روز پایانی این رقابت‎ها تدابیر امنیتی سختی را در نظر گرفته‎اند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر این اساس اعضای تیم‎های شرکت کننده در این رقابت‎‌ها از روز گذشته یکشنبه توسط کماندوهای هندی همراهی می‎شوند. این در حالی است که مسابقات والیبال قهرمانی آسیا در در شهری غیر از دهلی نو و در کلکته پیگیری می‌شود.

همچنین برگزارکنندگان این رقابت‎ها از تیم‎های شرکت کننده خواسته‎اند بدون هماهنگی و به صورت انفرادی از هتل محل استقرار خود خارج نشوند.

در همین راستا در سالن نتاجی کلکته که محل برگزاری مسابقات است نیز تدابیر شدید امنیتی در نظر گرفته شده است. این سالن قرار است امروز دوشنبه میزبان دیدارهای پایانی مسابقات قهرمانی آسیای میانه باشد. در جریان دیدارهای امروز دو تیم ایران و هند برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف هم می‎روند.

گفته می‎شود روز یکشنبه در دهلی نو بمبی از سوی یکی از گروه‎های تروریستی پاکستانی منفجر شده که چندین کشته و زخمی بر جای گذاشته است.
کد مطلب 1154971

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها