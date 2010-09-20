به گزارش خبرنگار مهر، بر این اساس اعضای تیمهای شرکت کننده در این رقابتها از روز گذشته یکشنبه توسط کماندوهای هندی همراهی میشوند. این در حالی است که مسابقات والیبال قهرمانی آسیا در در شهری غیر از دهلی نو و در کلکته پیگیری میشود.
همچنین برگزارکنندگان این رقابتها از تیمهای شرکت کننده خواستهاند بدون هماهنگی و به صورت انفرادی از هتل محل استقرار خود خارج نشوند.
در همین راستا در سالن نتاجی کلکته که محل برگزاری مسابقات است نیز تدابیر شدید امنیتی در نظر گرفته شده است. این سالن قرار است امروز دوشنبه میزبان دیدارهای پایانی مسابقات قهرمانی آسیای میانه باشد. در جریان دیدارهای امروز دو تیم ایران و هند برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف هم میروند.
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