به گزارش خبرنگار مهر، بر این اساس اعضای تیم‎های شرکت کننده در این رقابت‎‌ها از روز گذشته یکشنبه توسط کماندوهای هندی همراهی می‎شوند. این در حالی است که مسابقات والیبال قهرمانی آسیا در در شهری غیر از دهلی نو و در کلکته پیگیری می‌شود.

همچنین برگزارکنندگان این رقابت‎ها از تیم‎های شرکت کننده خواسته‎اند بدون هماهنگی و به صورت انفرادی از هتل محل استقرار خود خارج نشوند.

در همین راستا در سالن نتاجی کلکته که محل برگزاری مسابقات است نیز تدابیر شدید امنیتی در نظر گرفته شده است. این سالن قرار است امروز دوشنبه میزبان دیدارهای پایانی مسابقات قهرمانی آسیای میانه باشد. در جریان دیدارهای امروز دو تیم ایران و هند برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف هم می‎روند.