نمایشگاه 30 سال پایداری در همدان برپا شد

سردار سرتیپ عبدالرضا آزادی، فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نمایشگاه 30 سال پایداری و شب خاطره با رویکرد بازخوانی عملیات والفجر پنج دایر شد، افزود: این نمایشگاه در قالب 20 غرفه نقش لشگر انصارالحسین(ع) همدان را در دوران دفاع مقدس به تصویر می‌کشد.

سردار آزادی افزود: به دلیل فعالیت‌ها و نقش بی‌بدیل بسیج در دوران دفاع مقدس، غرفه‌هایی در در زمینه معرفی فعالیت‌های بسیج در این نمایشگاه فعال شده‌اند که در حوزه جنگ نرم که اکنون بحث شایان توجهی است، مطالبی را ارائه می‌دهند.

وی همچنین ادامه داد: این نمایشگاه با بهره‌گیری از جلوه‌های هنری و همراه با خاطره‌گویی رزمندگان دفاع مقدس برگزار شده است.

آزادی، پیش‌بینی کرد نمایشگاه 30 سال پایداری و شب خاطره روزانه دو تا سه هزار بازدیدکننده داشته باشد.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) همدان با بیان اینکه این نمایشگاه تا نهم مهرماه سال جاری میزبان بازدیدکنندگان است، گفت: نمایشگاه هفته دفاع مقدس دارای 21 غرفه نظیر حجاب و عفاف، هم اندیشی، دختران جوان، بسیج سازندگی، کتاب، ایثارگران، اطلاعات، عملیات، تطبیق آتش، فرهنگی ، جنگ نوین، غرفه های تخصصی، آموزشگاه قدس، مخابرات و تخریب است.

این نمایشگاه تا 9 مهر ماه دایر است و هر شب یکی از فرماندهان مطرح سپاه و ارتش برای حاضران در نمایشگاه سخنرانی می کند.