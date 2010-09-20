کمکهای هلال احمر ایران به مردم پاکستان 45 روز دیگر ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فقیه پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری اظهار داشت: در روز همبستگی مردم ایران با سیل زدگان پاکستان 48 قطعه طلا و 70 قطعه سکه جمع آوری شد.



وی با بیان اینکه از ابتدای وقوع سیل در پاکستان تا کنون حدود 18 محموله امدادی شامل مواد غذایی، زیستی، بهداشتی و اقلام دارویی به این کشور ارسال شده، تصریح کرد: از این تعداد، یک محموله توسط قطار، دو محموله از طریق مرزهای زمینی و 15 محموله به صورت هوایی به پاکستان ارسال شده است.



به گفته فقیه، در مجموع جمعیت هلال احمر ایران، یکهزار و 100 تن اقلام امدادی برای امدادرسانی به سیل زدگان پاکستانی ارسال کرده است.

رئیس جمعیت هلال احمر در ادامه با اشاره به اقدامات درمانی این جمعیت، از برپایی 16 کمپ درمانی برای درمان آسیب دیدگان ناشی از سیل اخیر پاکستان خبر داد و گفت: تا کنون حدود 10 هزار نفر از آسیب دیدگان پاکستانی در این کمپها مداوا شده اند.



فقیه تصریح کرد: مردم نیکوکار ایران از ابتدای سیل پاکستان تا کنون بیش از 60 میلیارد ریال کمک نقدی برای کمک به سیل زدگان پاکستانی اهدا کرده اند. همچنین مردم می توانند کمکهای نقدی خود را به شماره حساب 99999 بانک ملی ایران واریز کنند.

وی گفت: علاوه بر کمکهای نقدی، حدود سه هزار و 600 تن کمک غیر نقدی نیز از سوی مردم خیر ایران برای کمک به سیل زدگان پاکستانی جمع آوری شده است.



رئیس جمعیت هلال احمر با بیان اینکه نخستین محموله امدادی هلال احمر اواسط مرداد ماه گذشته به پاکستان ارسال شده گفت: کمکهای جمعیت هلال احمر ایران به مردم پاکستان حدود 45 روز دیگر ادامه دارد.

وی با بیان اینکه سیاست هلال احمر ایران بر کمک های غیر نقدی متمرکز است، گفت: در بخش کمکهای نقدی، کمک زیادی انجام نشده و طبق گزارش قدراسیون بین المللی صلیب سرخ، هلال احمر ایران در این بخش، در بین 48 کشور رتبه 28 را دارد.

فقیه از ذخیره 450 هزار چادر اسکان اضطراری توسط هلال احمر ایران خبر داد و افزود: تا کنون حدود 200 هزار چادر اسکان اضظراری برای اسکان سیل زدگان پاکستانی به این کشور ارسال شده است.