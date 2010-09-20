برخی موسسات خراسان جنوبی توان اجرای اصل 44 را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد مطهری ‌فر صبح دوشنبه در بررسی مشکلات موسسات فرهنگی افزود: اجرای این اصل در مؤسسات قرآنی، انجمنهای نمایش و موسیقی استان آغاز شده ولی ممکن است در خراسان جنوبی بسیاری از مؤسسات توان برگزاری بسیاری از برنامه‌ ها را نداشته باشند.

وی با اشاره به ضرورت اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: فرمایش مقام معظم رهبری دلالت به پیگیری جدی این مسئله توسط دستگاه‌های اجرایی مختلف است و خیلی از مؤسسات و انجمن‌های فرهنگی و هنری که زیرمجموعه این اداره‌کل هستند برای اجرایی شدن اصل 44 کار می ‌کنند.

مدیر‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در ادامه با بیان اینکه توسط دفتر مرکزی فعالیت‌های قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کمک ‌های خوبی به اماکن و مؤسسات قرآنی برای اجرایی شدن اصل 44 می ‌شود، افزود: توزیع کمک‌ها بین مؤسسات و انجمن‌های مختلف از سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ادارات کل این وزارتخانه برای اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی است.

مطهری ‌فر خاطرنشان کرد: اجرای اصل 44 قانون اساسی در حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی نیز آغاز شده است.

وی تصریح کرد: بسیاری از مراسم و برنامه ‌های فرهنگی و هنری توسط بخش خصوصی در استان برگزار می‌ شود.