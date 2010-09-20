به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدکاظم پورامینی قبل از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص طرح ساماندهی گلزارهای شهدا در استان قم و پیگیری این طرح در ساماندهی گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: اگر حرم مطهر حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران را دو قطب زیارتی استان قم در نظر بگیریم با اجرای طرح ساماندهی گلزار شهدای علی بن جعفر(ع)، این مکان به سومین قطب زیارتی قم تبدیل می‌شود.



وی در خصوص طرح ساماندهی گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) بیان داشت: در دور دوم سفر ریاست جمهوری و هیئت دولت به استان قم مصوب شد تا مبلغ 240 میلیون تومان برای انجام کارهای مطالعاتی ساماندهی این گلزار اختصاص یابد که پس از آن در قالب فرایند برگزاری یک مسابقه کشوری که در آن 6 شرکت معتبر شرکت داشتند، یک شرکت به عنوان مجری کارهای مطالعاتی این طرح انتخاب شد.



80 درصد از طرح مطالعاتی گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) به اتمام رسیده است



رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم اضافه کرد: در مجموع در حدود 80 درصد از کار طراحی این گلزار به اتمام رسیده است و در طول مدت 6 ماه طراحی فاز صفر و یک آن به اتمام رسید و هم اکنون در حال طراحی فاز دوم این طرح هستیم که انشاء الله با اتمام نقشه طراحی مکان و اعتباراتی که در دور سوم سفر ریاست جمهوری به استان قم به این طرح اختصاص خواهد یافت کار دنبال و نهایی خواهد شد.



وی همچنین در خصوص طرح ساماندهی گلزار شهدای شیخان نیز ابراز داشت: به دلیل این که این مکان در مسیر طرح توسعه حرم مطهر حضرت معصومه(س) قرار دارد تا زمان اجرایی نشدن آن طرح ما عملا امکان حضور نخواهیم داشت و منتظر هستیم تکلیف آن طرح روشن شود تا کار ساماندهی این گلزار نیز آغاز گردد.



پورامینی در ادامه با بیان این که طرح ساماندهی گلزارهای شهدای روستاهای استان نیز با 60 درصد پیشرفت همراه بوده است اضافه کرد: طرح ساماندهی گلزار شهدای سوم خرداد نیز 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که با اتمام این طرح در آینده‌ای نه چندان دور گلزار شهدای سوم خرداد به یکی از مراکز فرهنگی با کاربری بالا در شهر قم تبدیل خواهد شد.



وی زیبایی در اجرای طرح ساماندهی گلزارهای شهدا را از مهمترین اهداف اجرای این طرح عنوان کرد و گفت: در اجرای این طرح از مصالحی با ماندگاری بالا و معماری سنتی و اسلامی که از روح حاکم بر گلزارهای شهدا نشأت گرفته است بهره گرفته خواهد شد.



رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران قم همچنین در خصوص زمان اتمام اجرای این طرح‌ها اظهار داشت: امیدواریم با اعتباراتی که در دور سوم سفرهای هیئت دولت به اجرای این طرح‌ها اختصاص می‌یابد و همچنین تخصیص اعتبارات استانی که در سفرهای استاندار به بخش‌ها و روستاها برای انجام این طرح ها مصوب شد، بتوانیم کارها را هر چه سریعتر به پیش ببریم و اجرایی کنیم.