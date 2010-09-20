طرح نیروی انتظامی برای برخورد با مراکز فحشا

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم دوشنبه در حاشیه مراسم فارغ التحصیلی دانش آموختگان دانشگاه انتظامی در جمع خبرنگاران با اشاره به مراحل جدید طرح امنیت اخلاقی افزود: این طرحها شامل افرادی است که اقدام به راه اندازی مراکز فحشا کرده و از این طریق فیلمهای مستهجن تهیه می کنند.

وی ادامه داد: همچنین در این طرحها با افرادی که شبکه های هرمی را سازماندهی می کنند بر اساس برنامه ریزیهای قبلی برخورد می شود.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: طرحهای نیروی انتظامی همچنان ادامه دارد و از این پس نیز تلاش می کنیم تا به جای رسانه ای کردن طرحها آنها را عملیاتی کنیم.

وی با بیان اینکه تظاهر به روزه خواری در ماه رمضان امسال کاهش چشمگیری داشته گفت: برخی از رسانه ها اقدام به انتشار اخباری مبنی بر روزه خواری در جامعه می کردند که این کار باعث اشاعه زشتی ها در جامعه می شد.

سردار احمدی مقدم با اشاره به طرح انسداد مرزها تصریح کرد: اگر بودجه این طرح به صورت کامل تامین شود طی سه تا پنج سال آینده تمامی مرزهای کشور مسدود شده و دیگر امکان ورود غیر مجاز در آنها نیست.

وی از انسداد 80 درصدی مرزهای کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر مرزهای خراسان و افغانستان مسدود شده و تنها قسمت جنوبی مرزهای سیستان و بلوچستان باقی مانده است.