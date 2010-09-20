ملکان طراح گریم"دیدگاه" شد

ابوالقاسم حسینی تهیه کننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: امروزبه همراه آقای باشه‌آهنگر، علیرضا زرین دست: مدیر فیلمبرداری ،عباس بولوندی: طراح صحنه و لباس و سحر صباغ‌سرشت :دستیار کارگردان و برنامه‌ریز برای بازدید لوکیشن به آبادان سفر می‌کنیم.

وی ادامه داد: فلیمنامه نهایی همچنان درحال بازنویسی است. سن شخصیتهای فیلمنامه پائین است. محمدرضا گوهری قصد دارد کاراکترها را تا حدودی مسن تر کند تا به انتخاب مناسبتری دست پیدا کنیم. به تازگی سعید ملکان به عنوان طراح گریم و عباس رستگارپور به عنوان صدابردار مشخص شده اند. امیدوارم اواسط مهر فیلمبرداری این فیلم سینمایی را آغاز کنیم.

"دیدگاه" در ژانر دفاع مقدس تولید می‌شود و به بررسی پالایشگاه نفت آبادان در زمان جنگ تحمیلی می‌پردازد. محمدعلی باشه آهنگر فیلم‌های سینمایی "نبات داغ"، "نیمه گمشده"، "فرزندخاک" و "بیداری رویاها" را در کارنامه دارد.

